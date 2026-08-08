JNVST 2027 Registration: नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में एडमिशन के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, जल्द करें अप्लाई

JNVST 2027 Registration: जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा 6 में दाखिले का सपना देख रहे छात्रों और अभिभावकों के लिए अहम खबर है. JNVST 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 10 अगस्त 2026 कर दी गई है. पहले आवेदन की आखिरी तारीख 31 जुलाई निर्धारित थी. इच्छुक छात्र अब निर्धारित समय सीमा तक ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST) के जरिए 2027-28 शैक्षणिक सत्र में कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाएगा. आवेदन प्रक्रिया 7 जुलाई 2026 से शुरू हुई थी। उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

JNVST 2027 परीक्षा कब होगी?

कक्षा 6 में एडमिशन के लिए JNV Selection Test 2027 का आयोजन 28 नवंबर 2026 को किया जाएगा. यह परीक्षा समर-बाउंड और विंटर-बाउंड जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होगी. परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन के बाद अपने परीक्षा से जुड़े अपडेट नियमित रूप से चेक करते रहें.

JNV में पढ़ाई और सुविधाएं कितनी खास हैं?

जवाहर नवोदय विद्यालय अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आवासीय सुविधाओं के लिए जाने जाते हैं. यहां छात्रों को पढ़ाई के साथ रहने, खाने, यूनिफॉर्म और किताबों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी CBSE की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होते हैं. कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय विकास निधि (VVN) के तहत मासिक योगदान का प्रावधान है. हालांकि, SC/ST, दिव्यांग, सभी छात्राओं और BPL परिवारों के विद्यार्थियों को निर्धारित नियमों के अनुसार इससे छूट दी जाती है.

कौन कर सकता है JNVST 2027 के लिए आवेदन?

JNVST में दाखिले के लिए उम्मीदवार का उसी जिले में रहना और पढ़ाई करना जरूरी है, जहां के जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए वह आवेदन कर रहा है. उम्मीदवार को 2026-27 शैक्षणिक सत्र में कक्षा 5 में उसी जिले के सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त स्कूल में अध्ययनरत होना चाहिए. निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले NIOS विद्यार्थियों को भी आवेदन का अवसर दिया जाता है.

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि JNV में चयन जिला स्तर पर होता है. इसलिए आवेदन करते समय निवास और स्कूल से जुड़ी जानकारी बिल्कुल सही भरना जरूरी है. गलत जानकारी मिलने पर किसी भी चरण में उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है.

देशभर में कितने JNV संचालित हैं?

नवोदय विद्यालय योजना के तहत देश के अधिकतर जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए हैं. उपलब्ध जानकारी के अनुसार 27 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 665 JNV संचालित हैं. तमिलनाडु में यह योजना लागू नहीं है.

JNVST 2027 का रिजल्ट कब आएगा?

JNVST 2027 का परिणाम मार्च 2027 के अंत तक जारी होने की उम्मीद है. उम्मीदवार अपना रिजल्ट संबंधित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देख सकेंगे. इसके अलावा परिणाम जवाहर नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालयों में भी उपलब्ध कराया जा सकता है.

जो छात्र आवेदन करने जा रहे हैं, उन्हें अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते फॉर्म भर देना चाहिए और जमा किए गए आवेदन की जानकारी सुरक्षित रखनी चाहिए.

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