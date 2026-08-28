JKBOSE 11th Result 2026 DECLARED: जम्मू-कश्मीर बोर्ड 11वीं रिजल्ट जारी, 64.76% छात्र पास, लड़कियों का प्रदर्शन बेहतर

JKBOSE Class 11 Result 2026 OUT: जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (JKBOSE) ने कक्षा 11वीं बाय-एनुअल परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. बोर्ड ने 28 अगस्त को परिणाम ऑनलाइन घोषित किया. परीक्षा में शामिल विद्यार्थी अब अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.nic.in पर रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करके चेक कर सकते हैं.

इस साल कुल 64.76 प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए हैं. रिजल्ट में एक बार फिर छात्राओं ने छात्रों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है. ऐसे में परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हजारों विद्यार्थियों के लिए अब आगे की पढ़ाई की राह साफ हो गई है.

34 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों ने दी परीक्षा

JKBOSE Class 11 Bi-Annual Exam 2026 में कुल 34,324 विद्यार्थी शामिल हुए थे. इनमें से 22,231 विद्यार्थियों ने परीक्षा पास की। इस तरह कुल सफलता दर 64.76 प्रतिशत रही. लिंग के आधार पर परिणाम देखें तो लड़कियों का प्रदर्शन बेहतर रहा. करीब 68 प्रतिशत छात्राएं परीक्षा में सफल हुईं, जबकि छात्रों का पास प्रतिशत लगभग 63 प्रतिशत रहा. यानी परिणाम में छात्राओं ने लड़कों से बढ़त बनाई है.

10 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों ने हासिल की फर्स्ट डिवीजन

रिजल्ट के आंकड़ों में डिवीजन के स्तर पर भी विद्यार्थियों का प्रदर्शन सामने आया है. 10,000 से अधिक छात्रों ने फर्स्ट डिवीजन हासिल की है. वहीं 10,004 विद्यार्थी सेकंड डिवीजन में सफल रहे. 473 विद्यार्थियों को थर्ड डिवीजन मिली है. इसके अलावा 11,753 विद्यार्थी री-अपीयर कैटेगरी में रखे गए हैं, यानी उन्हें संबंधित विषयों में दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा. वहीं 340 विद्यार्थी परीक्षा में सफल नहीं हो सके.

JKBOSE Class 11 Result 2026 ऐसे करें चेक

JKBOSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर Results सेक्शन खोलें.

जम्मू या कश्मीर डिवीजन के अनुसार संबंधित लिंक चुनें.

Higher Secondary Part-I (Class 11th) – Annual (Private)/Bi-Annual 2026 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें.

सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

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रोल नंबर नहीं है तो क्या करें?

अगर किसी विद्यार्थी के पास तुरंत रोल नंबर उपलब्ध नहीं है, तो वह बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए रिजल्ट गजट या PDF में नाम के जरिए अपना परिणाम तलाश सकता है. हालांकि, विद्यार्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि ऑनलाइन रिजल्ट फिलहाल प्रोविजनल रिकॉर्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाए. मूल मार्कशीट और आगे की एडमिशन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी के लिए अपने स्कूल और JKBOSE के निर्देशों का पालन करें.