JIPMAT 2026 Result Declared: NTA ने JIPMAT का रिजल्ट किया जारी, ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड

JIPMAT 2026 Result Declared: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने JIPMAT 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इस प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था, वे अब अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/jipmat पर जाकर देख सकते हैं. यह परीक्षा देश के प्रमुख प्रबंधन संस्थानों IIM बोधगया और IIM जम्मू के पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट (IPM) में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है.

NTA ने 24 जून 2026 को JIPMAT 2026 के परिणाम घोषित किए. परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की सहायता से ऑनलाइन रिजल्ट देख सकते हैं. परिणाम जारी होने के बाद हजारों छात्रों का इंतजार समाप्त हो गया है, जो लंबे समय से अपने स्कोर का इंतजार कर रहे थे.

परीक्षा में शामिल हुए 11 हजार से अधिक उम्मीदवार

इस वर्ष JIPMAT परीक्षा के लिए कुल 13,870 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था. इनमें से 11,527 छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए। परीक्षा का आयोजन 7 जून 2026 को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में किया गया था. देशभर के 61 शहरों में स्थित 81 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र भी शामिल था. आंकड़ों के अनुसार, परीक्षा के लिए 8,091 पुरुष और 5,785 महिला उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. वहीं परीक्षा में 6,697 पुरुष और 4,830 महिला अभ्यर्थी शामिल हुए.

आंसर की जारी होने के बाद घोषित हुआ परिणाम

परीक्षा समाप्त होने के बाद NTA ने 10 जून 2026 को प्रोविजनल आंसर की जारी की थी. उम्मीदवारों को 12 जून तक आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया. सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद 21 जून को फाइनल आंसर की प्रकाशित की गई, जिसके आधार पर अंतिम परिणाम तैयार किया गया.

JIPMAT Result 2026 ऐसे करें चेक

JIPMAT की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/JIPMAT पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध “JIPMAT Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.

अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दर्ज करें.

सबमिट बटन पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर दिखाई देने वाला स्कोरकार्ड डाउनलोड करें.

भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

IIM बोधगया और IIM जम्मू में प्रवेश का आधार

JIPMAT स्कोर IIM बोधगया और IIM जम्मू के IPM कार्यक्रमों में प्रवेश का महत्वपूर्ण आधार है. हालांकि दोनों संस्थानों की चयन प्रक्रिया अलग-अलग है. IIM जम्मू चयन में JIPMAT स्कोर को 30 प्रतिशत वेटेज देता है, जबकि IIM बोधगया प्रवेश प्रक्रिया में JIPMAT स्कोर को 100 प्रतिशत महत्व प्रदान करता है. इसके अलावा, IIM बोधगया में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित श्रेणीवार न्यूनतम सेक्शनल परसेंटाइल भी हासिल करना आवश्यक होता है.

JIPMAT 2026 का परिणाम जारी होने के साथ अब उम्मीदवारों के लिए एडमिशन प्रक्रिया का अगला चरण शुरू हो गया है. ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित IIM की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें.

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