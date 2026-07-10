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Jharkhand PECE Admit Card 2026 जारी, ऐसे तुरंत डाउनलोड करें हॉल टिकट

Jharkhand PECE Admit Card 2026 जारी कर दिया गया है. JCECEB ने 12 जुलाई की पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए हॉल टिकट डाउनलोड लिंक एक्टिव किया है.

By: Munna Verma | Published: July 10, 2026 7:50:24 AM IST

Jharkhand PECE Admit Card 2026 जारी हो गया है.
Jharkhand PECE Admit Card 2026 जारी हो गया है.


Jharkhand PECE Admit Card 2026 Released: झारखंड में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड (JCECEB) ने PECE 2026 (Polytechnic Entrance Competitive Examination) का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक पोर्टल jceceb.jharkhand.gov.in के माध्यम से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

परीक्षा 12 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसकी सभी जानकारियां जांच लें.

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ऑनलाइन जारी हुआ PECE 2026 हॉल टिकट

JCECEB ने 9 जुलाई 2026 को ऑनलाइन पोर्टल पर एडमिट कार्ड उपलब्ध कराया है. उम्मीदवार अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन माध्यम से ही उपलब्ध कराया गया है और इसे डाक या किसी अन्य माध्यम से नहीं भेजा जाएगा.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की आसान प्रक्रिया

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in पर जाएं.
इसके बाद PECE Admit Card 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
अब अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन करें.
लॉग इन करने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.
इसमें दर्ज नाम, फोटो, परीक्षा केंद्र, परीक्षा समय और अन्य जानकारी को ध्यान से जांच लें.
 सभी विवरण सही होने पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसकी प्रिंटेड कॉपी सुरक्षित रख लें.

परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड ले जाना अनिवार्य

बोर्ड के अनुसार, परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी अनिवार्य होगी. बिना वैध हॉल टिकट किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसलिए अभ्यर्थी परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड का प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें और उसके साथ आवश्यक पहचान पत्र भी साथ लेकर जाएं.

इन बातों का रखें विशेष ध्यान

परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड में दर्ज सभी जानकारी जैसे नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र और रिपोर्टिंग समय की पुष्टि जरूर करें. यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है, तो तुरंत JCECEB से संपर्क करें. साथ ही, अंतिम समय में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक या तकनीकी समस्या से बचने के लिए हॉल टिकट जल्द से जल्द डाउनलोड कर लेना बेहतर रहेगा.

परीक्षा से पहले रहें अपडेट

झारखंड PECE 2026 से जुड़ी किसी भी नई सूचना, दिशा-निर्देश या परीक्षा अपडेट के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है. समय पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना और परीक्षा के सभी निर्देशों का पालन करना सफल परीक्षा अनुभव के लिए बेहद जरूरी है.

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Tags: admit cardhome-hero-pos-3JCECEBJharkhand PECE Admit Card
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