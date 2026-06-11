JEECUP Answer Key 2026 Released: यूपी पॉलिटेक्निक आंसर की जारी, इस Direct Link से करें डाउनलोड

JEECUP Answer Key 2026 Released: उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पॉलिटेक्निक) में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है. जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल, उत्तर प्रदेश (JEECUP) ने परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है. अब उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं. जो कोई भी इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं, वे जेईईसीयूपी की आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाकर आंसर की देख सकते हैं.

उत्तर की जारी होने के साथ ही परिषद ने उम्मीदवारों के लिए ऑब्जेक्शन विंडो भी सक्रिय कर दी है. यदि किसी अभ्यर्थी को किसी उत्तर पर आपत्ति है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी चुनौती दर्ज करा सकता है.

आंसर की जारी होने से उम्मीदवारों को क्या फायदा?

JEECUP आंसर की परीक्षा परिणाम से पहले उम्मीदवारों को अपने प्रदर्शन का आकलन करने का अवसर देती है. इससे अभ्यर्थी यह समझ सकते हैं कि परीक्षा में उनका प्रदर्शन कैसा रहा और संभावित रूप से उन्हें कितने अंक मिल सकते हैं. इसके अलावा यदि किसी प्रश्न या उत्तर में त्रुटि दिखाई देती है तो उम्मीदवार आधिकारिक रूप से उस पर आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं.

JEECUP Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें?

JEECUP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध “JEECUP Answer Key 2026” लिंक पर क्लिक करें.

लॉगिन पेज खुलने पर आवश्यक विवरण दर्ज करें.

सबमिट बटन पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर आपकी आंसर की दिखाई देगी.

उत्तर कुंजी को डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रखें

ऑब्जेक्शन विंडो भी हुई एक्टिव

परिषद ने उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने का अवसर दिया है. यदि किसी प्रश्न के उत्तर को लेकर संदेह है, तो निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित प्रमाण के साथ आपत्ति दर्ज की जा सकती है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रक्रिया परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

2 जून से 9 जून तक हुई थी परीक्षा

उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 का आयोजन 2 जून से 9 जून के बीच किया गया था. परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थी और इसमें बहुविकल्पीय (Multiple Choice Questions) प्रश्न पूछे गए थे. प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प दिए गए थे, जिनमें से केवल एक उत्तर सही था. हर सही उत्तर के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए थे। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे गए और उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र हल करने के लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया गया था.

परिणाम से पहले महत्वपूर्ण चरण

आंसर की जारी होने के बाद अब उम्मीदवारों की निगाहें फाइनल आंसर की और परिणाम पर टिकी हैं. परिषद पहले प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा करेगी और उसके बाद संशोधित आंसर की जारी कर सकती है. फाइनल आंसर की के आधार पर ही परिणाम तैयार किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि किसी भी नए अपडेट से चूक न हो.