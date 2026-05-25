Home > शिक्षा > JEECUP Admit Card 2026 Today: यूपीजेईई एडमिट कार्ड jeecup.admissions.nic.in पर आज, ऐसे करें डाउनलोड

JEECUP Admit Card 2026 Today: यूपीजेईई एडमिट कार्ड jeecup.admissions.nic.in पर आज, ऐसे करें डाउनलोड

JEECUP Admit Card 2026 Today: यूपीजेईई एडमिट कार्ड आज जारी किया जा सकता है. इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार सीधे jeecup.admissions.nic.in के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Last Updated: May 25, 2026 11:21:31 AM IST

JEECUP Admit Card 2026 Today: UPJEE का एडमिट कार्ड आज जारी किया जाएगा.
JEECUP Admit Card 2026 Today: UPJEE का एडमिट कार्ड आज जारी किया जाएगा.


JEECUP Admit Card 2026 Today: ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल, उत्तर प्रदेश (JEECUP) आज (25 मई) यूपीजेईई एडमिट कार्ड जारी कर सकता है. जो कोई भी उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं, वे जेईईसीयूपी की आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. रजिस्टर्ड उम्मीदवार अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपने UPJEE हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

यह परीक्षा उत्तर प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में इंजीनियरिंग, फार्मेसी, पॉलिटेक्निक और अन्य डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है. यह परीक्षा 2 जून से 9 जून, 2026 तक कंप्यूटर-बेस्ड मोड में आयोजित की जाएगी. यह टेस्ट रोज़ाना दो शिफ्टों सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा. 

You Might Be Interested In

JEECUP Admit Card 2026 ऐसे करें डाउनलोड

जेईईसीयूपी की ऑफिशियल वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाएं.
‘Admit-Card’ लिंक पर क्लिक करें.
अपनी डिटेल्स, जैसे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालें.
एडमिट कार्ड देखें और डाउनलोड करें.

शुरुआत में यह परीक्षा 15 मई से 22 मई के बीच होनी थी. हालांकि, उम्मीदवारों के कई अनुरोधों के बाद काउंसिल ने परीक्षा की तारीखें बदलने का फैसला किया.

पूछे जाएंगे मल्टीपल-चॉइस प्रश्न

JEECUP परीक्षा में 100 मल्टीपल-चॉइस प्रश्न (MCQ) होते हैं. इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से प्रश्न पूछे जाते हैं. गलत जवाबों के लिए नेगेटिव मार्किंग होती है. हर सही जवाब के लिए +4 अंक दिए जाएंगे, जबकि गलत जवाबों के लिए एक अंक काट लिया जाएगा. जिन प्रश्नों को हल नहीं किया जाएगा, उनके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उन्हें अपने साथ एडमिट कार्ड, सरकारी ID, एक फ़ोटो और एक पेन (रफ़ काम के लिए) परीक्षा केंद्र पर ले जाना चाहिए.

परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद उम्मीदवारों को ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म भरना होगा, जिसके बाद सीट अलॉटमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी. एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफ़ाई हो जाने के बाद, छात्रों को सीट अलॉटमेंट की पुष्टि के लिए फ़ीस जमा करनी होगी. इसकी प्रक्रिया आमतौर पर जून या जुलाई में, परिणाम घोषित होने के बाद होती है.

जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड जारी होने और अन्य विवरणों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए JEECUP की वेबसाइट देखते रहें.

ये भी पढ़ें: जेईई एडवांस्ड आंसर की जारी, इस Direct Link से करें डाउनलोड

Tags: admit cardUPJEE Admit Card
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat

May 25, 2026

सिर्फ बाल नहीं, त्वचा और सेहत के लिए भी वरदान...

May 25, 2026

किमी काटकर की इन फिल्मों ने उन्हें बनाया स्टार

May 25, 2026

पत्नी सोफी संग झरने में नहाते दिखे शिखर धवन

May 25, 2026

Monsoon 2026: दिल्ली-NCR में कब तक बरसेगा मानसून!

May 24, 2026

इन 5 हैक्स से बनेगी मोटी मलाई, निकलेगा ज्यादा घी

May 24, 2026
JEECUP Admit Card 2026 Today: यूपीजेईई एडमिट कार्ड jeecup.admissions.nic.in पर आज, ऐसे करें डाउनलोड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

JEECUP Admit Card 2026 Today: यूपीजेईई एडमिट कार्ड jeecup.admissions.nic.in पर आज, ऐसे करें डाउनलोड
JEECUP Admit Card 2026 Today: यूपीजेईई एडमिट कार्ड jeecup.admissions.nic.in पर आज, ऐसे करें डाउनलोड
JEECUP Admit Card 2026 Today: यूपीजेईई एडमिट कार्ड jeecup.admissions.nic.in पर आज, ऐसे करें डाउनलोड
JEECUP Admit Card 2026 Today: यूपीजेईई एडमिट कार्ड jeecup.admissions.nic.in पर आज, ऐसे करें डाउनलोड