JEECUP Admit Card 2026 Today: यूपीजेईई एडमिट कार्ड jeecup.admissions.nic.in पर आज, ऐसे करें डाउनलोड

JEECUP Admit Card 2026 Today: ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल, उत्तर प्रदेश (JEECUP) आज (25 मई) यूपीजेईई एडमिट कार्ड जारी कर सकता है. जो कोई भी उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं, वे जेईईसीयूपी की आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. रजिस्टर्ड उम्मीदवार अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपने UPJEE हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

यह परीक्षा उत्तर प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में इंजीनियरिंग, फार्मेसी, पॉलिटेक्निक और अन्य डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है. यह परीक्षा 2 जून से 9 जून, 2026 तक कंप्यूटर-बेस्ड मोड में आयोजित की जाएगी. यह टेस्ट रोज़ाना दो शिफ्टों सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा.

JEECUP Admit Card 2026 ऐसे करें डाउनलोड

जेईईसीयूपी की ऑफिशियल वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाएं.

‘Admit-Card’ लिंक पर क्लिक करें.

अपनी डिटेल्स, जैसे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालें.

एडमिट कार्ड देखें और डाउनलोड करें.

शुरुआत में यह परीक्षा 15 मई से 22 मई के बीच होनी थी. हालांकि, उम्मीदवारों के कई अनुरोधों के बाद काउंसिल ने परीक्षा की तारीखें बदलने का फैसला किया.

पूछे जाएंगे मल्टीपल-चॉइस प्रश्न

JEECUP परीक्षा में 100 मल्टीपल-चॉइस प्रश्न (MCQ) होते हैं. इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से प्रश्न पूछे जाते हैं. गलत जवाबों के लिए नेगेटिव मार्किंग होती है. हर सही जवाब के लिए +4 अंक दिए जाएंगे, जबकि गलत जवाबों के लिए एक अंक काट लिया जाएगा. जिन प्रश्नों को हल नहीं किया जाएगा, उनके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उन्हें अपने साथ एडमिट कार्ड, सरकारी ID, एक फ़ोटो और एक पेन (रफ़ काम के लिए) परीक्षा केंद्र पर ले जाना चाहिए.

परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद उम्मीदवारों को ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म भरना होगा, जिसके बाद सीट अलॉटमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी. एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफ़ाई हो जाने के बाद, छात्रों को सीट अलॉटमेंट की पुष्टि के लिए फ़ीस जमा करनी होगी. इसकी प्रक्रिया आमतौर पर जून या जुलाई में, परिणाम घोषित होने के बाद होती है.

जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड जारी होने और अन्य विवरणों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए JEECUP की वेबसाइट देखते रहें.

ये भी पढ़ें: जेईई एडवांस्ड आंसर की जारी, इस Direct Link से करें डाउनलोड