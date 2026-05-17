Home > शिक्षा > JEECUP 2026 Exam Date Changed: यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की डेट बदली, अब इस दिन होगा एग्जाम

JEECUP 2026 Exam Date Changed: यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की डेट बदली, अब इस दिन होगा एग्जाम

JEECUP 2026 परीक्षा की नई तारीखें घोषित हो गई हैं. अब UP Polytechnic प्रवेश परीक्षा 2 से 9 जून के बीच होगी. आवेदन तिथि बढ़ने और छात्रों की मांग के बाद शेड्यूल बदला गया.

By: Munna Verma | Published: May 17, 2026 11:11:48 AM IST

JEECUP 2026 की परीक्षा डेट में बदलाव किया गया है.
JEECUP 2026 की परीक्षा डेट में बदलाव किया गया है.


JEECUP 2026 Exam Date Changed: संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश यानी Joint Entrance Examination Council Uttar Pradesh ने JEECUP 2026 परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा कर दी है. अब उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा (UPJEE Polytechnic 2026) का आयोजन 2 जून से 9 जून 2026 के बीच किया जाएगा. पहले यह परीक्षा 15 मई से 22 मई के बीच आयोजित होने वाली थी, लेकिन छात्रों की मांग और आवेदन प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ने के कारण परिषद ने परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया है.

इस साल बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी. इसी को ध्यान में रखते हुए परिषद ने आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 10 मई 2026 कर दी थी. वहीं फीस जमा करने की अंतिम तिथि 12 मई तय की गई थी. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब परीक्षा की नई तारीखें जारी कर दी गई हैं.

You Might Be Interested In

JEECUP हर साल उन छात्रों के लिए आयोजित की जाती है जो उत्तर प्रदेश के सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में डिप्लोमा और तकनीकी कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं. यह परीक्षा राज्यभर में कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी.

25 मई से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड

परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार 25 मई 2026 से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट JEECUP Official Website पर उपलब्ध होगा. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहें ताकि परीक्षा से जुड़ी किसी भी नई जानकारी से अपडेट रह सकें.

परीक्षा पैटर्न और मार्किंग स्कीम

JEECUP 2026 परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित की जाएगी. परीक्षा की अवधि ढाई घंटे होगी और इसमें कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) पूछे जाएंगे। प्रश्न मुख्य रूप से भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषयों से होंगे.

मार्किंग स्कीम की बात करें तो हर सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, जबकि गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा. जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाएगा, उनके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दें जिनके बारे में वे निश्चित हों.

परीक्षा केंद्र पर क्या-क्या ले जाना जरूरी है?

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर कुछ जरूरी दस्तावेज साथ लेकर जाने होंगे. इनमें शामिल हैं:

एडमिट कार्ड
सरकारी पहचान पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
रफ वर्क के लिए पेन

यदि कोई अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेज साथ नहीं लाता है तो उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जा सकता.

रिजल्ट के बाद शुरू होगी काउंसलिंग प्रक्रिया

परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके तहत छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद सीट आवंटन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा. सभी दस्तावेज सत्यापित होने के बाद छात्रों को सीट कन्फर्म करने के लिए निर्धारित फीस जमा करनी होगी. यह प्रक्रिया आमतौर पर जून या जुलाई महीने में आयोजित की जाती है.

Tags: JEECUP 2026UP Polytechnic Entrance Exam
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोज 5 भीगे बादाम खाने से शरीर में दिखने लगते...

May 16, 2026

गेहूं नहीं, इन आटों की रोटियां सेहत के लिए हैं...

May 16, 2026

IPL के 6 सबसे महंगे स्पेल, जब बल्लेबाजों ने नहीं...

May 16, 2026

हार्मोन्स रहेंगे हमेशा काबू में!

May 16, 2026

सिर्फ 5 मिनट में एंग्जाइटी गायब!

May 16, 2026

सेहत को नुकसान पहुंचा रहीं गेहूं के आटे की रोटियां

May 15, 2026
JEECUP 2026 Exam Date Changed: यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की डेट बदली, अब इस दिन होगा एग्जाम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

JEECUP 2026 Exam Date Changed: यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की डेट बदली, अब इस दिन होगा एग्जाम
JEECUP 2026 Exam Date Changed: यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की डेट बदली, अब इस दिन होगा एग्जाम
JEECUP 2026 Exam Date Changed: यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की डेट बदली, अब इस दिन होगा एग्जाम
JEECUP 2026 Exam Date Changed: यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की डेट बदली, अब इस दिन होगा एग्जाम