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JEE Success Story: किताबों की भीड़ नहीं, AIR 284 के लिए बनाया सीक्रेट फॉर्मूला, अब यहां से करना है B.Tech

JEE Success Story: गाज़ियाबाद के शाश्वत जैन ने अनुशासित दिनचर्या, शिक्षक मार्गदर्शन और परिवार के समर्थन से JEE Advanced में AIR 284 हासिल किया.

By: Munna Verma | Published: June 11, 2026 7:43:27 PM IST

JEE Success Story: जेईई एडवांस्ड में 284वीं रैंक हासिल की है.
JEE Success Story: जेईई एडवांस्ड में 284वीं रैंक हासिल की है.


JEE Success Story: सही रणनीति, अनुशासन और परिवार का समर्थन किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ऐसे ही गाज़ियाबाद के शाश्वत जैन ने JEE Advanced परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 284 हासिल कर अपने परिवार, स्कूल और शहर का नाम रोशन किया है. उनकी यह उपलब्धि केवल मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि एक अनुशासित जीवनशैली, सही मार्गदर्शन और मजबूत पारिवारिक समर्थन की कहानी भी है.

शाश्वत के लिए रिजल्ट का वह सुबह का समय बेहद खास था. लगभग 3 बजे परिणाम जारी हुआ, लेकिन उन्होंने इसे सुबह 5:30 बजे देखा. परिणाम देखते ही उन्होंने कुछ पल इसे समझने में लगाए और फिर तुरंत अपने माता-पिता को जगाया. यह खुशी का पल पूरे परिवार के लिए भावुक और गर्व से भरा हुआ था. उनके माता-पिता की प्रतिक्रिया भी उतनी ही उत्साहित थी, जितनी शाश्वत की अपनी थी.

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तैयारी का अनुशासित और संतुलित रूटीन

JEE की तैयारी के दौरान शाश्वत का दिन बेहद व्यवस्थित रहता था. सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाना, दोपहर तक कक्षाओं में पढ़ाई करना और फिर घर आकर थोड़े आराम के बाद फिर से अध्ययन शुरू करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था. रात के समय वे 9 बजे से 12 बजे तक गहन अध्ययन करते थे. उनका मानना था कि सफलता के लिए केवल लंबा समय नहीं, बल्कि नियमितता और फोकस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं. पढ़ाई के साथ थोड़ा मनोरंजन भी उनकी दिनचर्या का हिस्सा था, जिससे मानसिक संतुलन बना रहता था.

सही मार्गदर्शन और शिक्षक पर भरोसा

शाश्वत ने अपनी तैयारी में ज़्यादातर अध्ययन सामग्री अपने शिक्षकों की सलाह से ही चुनी. वे मानते हैं कि सही दिशा दिखाने के लिए शिक्षक सबसे बेहतर मार्गदर्शक होते हैं. अनावश्यक किताबों और संसाधनों की बजाय उन्होंने बेसिक और गाइडेड स्टडी पर ध्यान केंद्रित किया.

चुनौतियां और आत्मविश्वास की वापसी

तैयारी के दौरान उन्हें कई बार कठिन टॉपिक्स और कम स्कोर जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा. लेकिन उन्होंने निरंतर अभ्यास और अनुशासन के जरिए खुद को संभाला. इस यात्रा में उनके माता-पिता का समर्थन उनकी सबसे बड़ी ताकत बना, जिसने उन्हें कभी हार मानने नहीं दी.

आगे का लक्ष्य: IIT Delhi और एंटरप्रेन्योर बनने का सपना

शाश्वत का अगला लक्ष्य IIT Delhi में प्रवेश लेना है. वे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ठीक अपने पिता की तरह. भविष्य में उनका सपना एक सफल उद्यमी बनने का भी है, जहा वे तकनीक और नवाचार के जरिए कुछ नया करना चाहते हैं.

Tags: IITiit delhijee
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