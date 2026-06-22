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JEE Success Story: जिस गांव में अवसर कम थे, वहीं से निकला IIT का चमकता सितारा, अब करना चाहते हैं ये काम

JEE Success Stroy: महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से निकलकर IIT गुवाहाटी तक पहुंचने वाले इस छात्र ने साबित किया कि बड़े सपने संसाधनों से नहीं, बल्कि मेहनत, जिज्ञासा और आत्मविश्वास से पूरे होते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 22, 2026 5:37:00 PM IST

JEE Success Story: IIT से पढ़ाई पूरी करने के बाद इस काम को करना चाहते हैं.
JEE Success Story: IIT से पढ़ाई पूरी करने के बाद इस काम को करना चाहते हैं.


JEE Success Story: महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की शांत गलियों से निकलकर देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में से एक IIT गुवाहाटी तक पहुंचना किसी सपने के सच होने जैसा है. 21 वर्षीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्र प्रणव बुलबुले (Pranav Bulbule) की यह कहानी केवल अकादमिक सफलता की नहीं, बल्कि आत्म-खोज, नेतृत्व और नए अवसरों को अपनाने की भी कहानी है.

आज वह IIT गुवाहाटी परिसर में एक अत्याधुनिक लाइव प्रोडक्शन स्टूडियो का संचालन करता है, लेकिन उसकी शुरुआत एक ऐसे गांव से हुई थी जहां शामें अक्सर बिजली आने का इंतजार करते हुए गुजरती थीं.

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छोटे गांव से बड़े सपनों तक का सफर

महाराष्ट्र के परभणी जिले के बोरी गांव में पले-बढ़े इस छात्र का बचपन बेहद साधारण माहौल में बीता. पिता किसान और मां गृहिणी हैं. गांव में मनोरंजन और संसाधनों की कमी थी, इसलिए पढ़ाई ही आगे बढ़ने का सबसे मजबूत रास्ता नजर आता था. स्कूल के दिनों में ही उसने तय कर लिया था कि विज्ञान के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना है. पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक A. P. J. Abdul Kalam उसके प्रेरणास्रोत रहे. उनके जीवन से प्रेरित होकर उसने इंजीनियरिंग को अपने भविष्य का आधार बनाया.

JEE की तैयारी और आत्मअनुशासन की चुनौती

JEE की तैयारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती कठिन विषय नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया का आकर्षण था. हॉस्टल जीवन के दौरान सोशल मीडिया, वीडियो प्लेटफॉर्म और मनोरंजन ऐप्स से दूरी बनाना आसान नहीं था. लगातार आत्मनियंत्रण, समय प्रबंधन और प्रतिदिन लगभग आठ घंटे की पढ़ाई ने उसे लक्ष्य के करीब पहुंचाया. वर्ष 2023 में उसने JEE Main और JEE Advanced में सफलता हासिल की.

IIT बॉम्बे या IIT गुवाहाटी? एक कठिन फैसला

काउंसलिंग के दौरान उसके सामने दो आकर्षक विकल्प मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ IIT बॉम्बे और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के साथ Indian Institute of Technology Guwahati थे. हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स उसका पसंदीदा विषय था, लेकिन IIT गुवाहाटी के खूबसूरत परिसर और उत्तर-पूर्व भारत की प्राकृतिक सुंदरता ने उसके निर्णय को प्रभावित किया. आखिरकार उन्होंने IIT गुवाहाटी को चुना.

पढ़ाई से आगे बढ़कर नेतृत्व की सीख

IIT पहुंचने के बाद उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई. अब उसका दिन केवल क्लास और लैब तक सीमित नहीं रहता। छात्र गतिविधियों, कार्यक्रमों के आयोजन और कैंपस प्रशासन से जुड़े कार्यों ने उसमें नेतृत्व क्षमता विकसित की. वह मानता है कि IIT ने उसे सिर्फ तकनीकी शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने का अवसर भी दिया.

भविष्य के सपने अभी बाकी हैं

वर्तमान में वह कंसल्टिंग या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में करियर बनाना चाहता है. साथ ही MBA भी उनके संभावित विकल्पों में शामिल है. लेकिन उसका सबसे बड़ा सपना सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाना है. गांव से निकलकर IIT तक पहुंचने का यह सफर बताता है कि सीमित संसाधन कभी भी बड़े सपनों की राह में बाधा नहीं बन सकते. सही दिशा, निरंतर मेहनत और खुद पर विश्वास किसी भी युवा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है.

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Tags: IITjeeSuccess story
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