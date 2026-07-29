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JEE Success Story: 10वीं में मिले सिर्फ 54% नंबर, JEE Main में 99.98 परसेंटाइल, अब इस टॉप संस्थान से कर रहें पढ़ाई

JEE Success Story: 10वीं में मात्र 54% अंक और गणित-विज्ञान में औसत प्रदर्शन के बावजूद जैनेंद्रजीत ने हार नहीं मानी. निरंतर मेहनत और दृढ़ संकल्प से उन्होंने JEE में शानदार सफलता पाकर IIT बॉम्बे का सफर तय किया.

By: Munna Verma | Published: July 29, 2026 9:54:47 PM IST

JEE Success Story: जेईई में शानदार सफलता पाकर IIT बॉम्बे पहुंचे.
JEE Success Story: जेईई में शानदार सफलता पाकर IIT बॉम्बे पहुंचे.


JEE Success Story: कई बार बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट छात्रों का आत्मविश्वास तोड़ देता है, लेकिन कुछ लोग उसी असफलता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं. जैनेंद्रजीत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. 10वीं बोर्ड परीक्षा में उन्हें सिर्फ 54 प्रतिशत अंक मिले थे. गणित में 41 और विज्ञान में 48 अंक आने के बाद उन्हें लगा कि शायद वे अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाए. हालांकि, उन्होंने इस नतीजे को अपनी मंजिल नहीं बनने दिया. कड़ी मेहनत, अनुशासन और सही रणनीति के दम पर उन्होंने JEE Main 2023 में 99.98 परसेंटाइल और JEE Advanced में AIR 349 हासिल कर IIT बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में प्रवेश प्राप्त किया.

जैनेंद्रजीत ने एक YouTube वीडियो में बताया कि 10वीं का रिजल्ट देखने के बाद उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि यह उनका स्कोर है. उन्होंने कहा कि जब वेबसाइट पर अपना परिणाम देखा तो पहला विचार यही आया कि यह उनका रिजल्ट नहीं हो सकता. स्थिति और कठिन तब हो गई जब उनके कई दोस्तों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए। उन्हें अपने कम अंकों से ज्यादा इस बात की चिंता थी कि उनके माता-पिता और आसपास के लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे. लेकिन उन्होंने खुद से एक वादा किया कि यह नतीजा उनके भविष्य का फैसला नहीं करेगा.

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बीमारी ने बिगाड़ी थी परीक्षा की तैयारी

जैनेंद्रजीत के अनुसार, बोर्ड परीक्षा से पहले उन्हें करीब 40 से 50 दिनों तक बेड रेस्ट पर रहना पड़ा था. इस वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई और वे परीक्षा की पूरी तैयारी नहीं कर सके. हालांकि उन्होंने इस परेशानी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. उन्होंने खुद को संभाला और आगे की पढ़ाई के लिए पूरी तरह समर्पित हो गए.

अनुशासन और निरंतर अभ्यास ने बदली तस्वीर

10वीं के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई का तरीका पूरी तरह बदल दिया. उन्होंने एक तय रूटीन बनाया और रोजाना पढ़ाई के घंटे बढ़ाकर लगभग 10 घंटे प्रतिदिन कर दिए. उन्होंने अपनी सफलता के पीछे तीन महत्वपूर्ण आदतों को सबसे बड़ा कारण बताया. क्लास शुरू होने से पहले संबंधित विषय के एजुकेशनल YouTube वीडियो देखकर टॉपिक समझना, हर दिन पढ़ाई के लिए स्पष्ट और छोटे लक्ष्य निर्धारित करना और हर अध्याय पूरा होने के तुरंत बाद पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQs) हल करना शामिल है. इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया और अन्य ध्यान भटकाने वाली गतिविधियों से दूरी बनाकर पूरी ऊर्जा पढ़ाई में लगाई.

JEE Main और Advanced में शानदार प्रदर्शन

लगातार मेहनत और सही रणनीति का असर जल्द ही दिखाई देने लगा. जैनेंद्रजीत ने JEE Main 2023 में 99.98 परसेंटाइल हासिल की. इसके बाद JEE Advanced में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 349 प्राप्त कर उन्होंने देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस शाखा में दाखिला हासिल कर लिया. उनकी यह उपलब्धि इस बात का उदाहरण है कि बोर्ड परीक्षा के अंक किसी छात्र की अंतिम पहचान नहीं होते.

छात्रों के लिए क्या है सीख?

जैनेंद्रजीत की सफलता की कहानी बताती है कि एक खराब रिजल्ट जीवन का अंत नहीं होता. यदि छात्र अपनी गलतियों से सीखें, नियमित अभ्यास करें और अनुशासन के साथ पढ़ाई करें, तो वे किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं. उनका सफर हर उस छात्र के लिए प्रेरणा है जो किसी परीक्षा में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया. सही दिशा में निरंतर मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने पर सफलता जरूर मिलती है.

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