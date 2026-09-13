JEE Success Story: फेफड़ा हुआ खराब, 3 महीने बेडरेस्ट… फिर भी नहीं टूटा हौसला, मां के नोट्स से JEE में कमाल

JEE Advanced Success Story: कोटा को अक्सर JEE की तैयारी और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां की कई सफलता की कहानियों के पीछे सिर्फ छात्रों की मेहनत नहीं होती. माता-पिता का त्याग और शिक्षकों का मार्गदर्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है. बिहार के सीतामढ़ी के गुंजन कुमार की कहानी इसका भावुक उदाहरण है, जहां उनकी मां गुंजा ने बेटे की पढ़ाई जारी रखने के लिए खुद उसकी क्लासमेट की भूमिका निभाई.

गुंजन कोटा के एक प्राइवेट कोचिंग में JEE की तैयारी कर रहे थे. इसी दौरान परीक्षा से कुछ महीने पहले उन्हें न्यूमोथोरैक्स की गंभीर समस्या हो गई. इस वजह से उन्हें करीब तीन महीने तक बेड रेस्ट करना पड़ा और नियमित कक्षाओं से दूर रहना पड़ा. लेकिन इस मुश्किल वक्त में उनकी मां ने यह सुनिश्चित किया कि बेटे की पढ़ाई थमे नहीं.

बेटे की क्लास में मां भी बैठीं

गुंजन की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए उनकी मां ने ऑनलाइन लेक्चर चलाए और खुद भी उन कक्षाओं को ध्यान से देखा. उन्होंने पढ़ाई के दौरान विस्तृत नोट्स तैयार किए, जिन्हें बाद में गुंजन ने अपनी तैयारी में इस्तेमाल किया. B.Ed. की डिग्री रखने वाली गुंजा गृहिणी हैं. कई वर्षों के अंतराल के बाद उन्होंने बेटे की पढ़ाई में मदद करने के लिए दोबारा पढ़ाई जैसा अनुभव हासिल किया. उनके लिए बेटे का IIT का सपना ही उनका अपना सपना बन गया था.

बीमारी और कमजोर नजर के बावजूद नहीं मानी हार

गुंजन की चुनौतियां सिर्फ बीमारी तक सीमित नहीं थीं. उनकी नजर भी काफी कमजोर है और उन्हें करीब 9.5 पावर का चश्मा पहनना पड़ता है. इसके बावजूद उन्होंने JEE Main में 91.8 पर्सेंटाइल हासिल किया. इसके बाद JEE Advanced में उन्होंने PwD OBC कैटेगरी में 50वीं रैंक और कॉमन PwD रैंक 120 हासिल की. अब उनका लक्ष्य IIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर अपने IITian बनने के सपने को पूरा करना है.

कोटा आने के पीछे थी एक टॉपर की कहानी

गुंजन ने 2023 में कोटा आकर JEE की तैयारी शुरू की थी. कोचिंग चुनने से पहले उन्होंने कई विकल्पों के बारे में जानकारी जुटाई. इसी दौरान उन्हें JEE Main व Advanced 2021 के टॉपर मृदुल अग्रवाल का वीडियो मिला. उनकी सफलता से प्रेरित होकर गुंजन ने परिवार को कोटा आने के लिए राजी किया.

परीक्षा से पहले आया सबसे कठिन दौर

5 अक्टूबर 2025 को एक रूटीन टेस्ट के लिए संस्थान पहुंचे गुंजन को अगले दिन सीने में तेज दर्द हुआ. जांच में पता चला कि उनके बाएं फेफड़े में न्यूमोथोरैक्स के कारण समस्या हुई है. डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें लगभग तीन महीने आराम करना पड़ा. इस दौरान मां ने ऑनलाइन पढ़ाई और अपने बनाए नोट्स के जरिए बेटे की तैयारी को जारी रखा. गुंजन का कहना है कि बीमारी के दौरान मां का साथ और शिक्षकों का मार्गदर्शन उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा.