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JEE Success Story: न कोचिंग का सहारा, न सीनियर की मदद, गांव के लड़के ने JEE पास कर IIT Kanpur में बनाई पहचान

JEE Success Story: हरियाणा के छोटे गांव से निकलकर एक छात्र ने घर पर JEE की तैयारी की और IIT Kanpur तक पहुंचा. परिवार के भरोसे और मेहनत ने उसके सपनों को नई उड़ान दी.

By: Munna Verma | Published: August 10, 2026 4:33:35 PM IST

JEE Success Story: जहां JEE का मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था, वहीं से निकलकर IIT Kanpur पहुंचे
JEE Success Story: जहां JEE का मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था, वहीं से निकलकर IIT Kanpur पहुंचे


JEE Success Story: बड़े सपने देखने के लिए बड़े शहर में रहना जरूरी नहीं है. अगर मेहनत करने का जज्बा और खुद पर भरोसा हो, तो छोटे से गांव से भी देश के प्रतिष्ठित संस्थान तक पहुंचा जा सकता है. हरियाणा के रेवाड़ी जिले के धमलावास गांव के एक छात्र की कहानी इसका शानदार उदाहरण है, जिसने घर से JEE की तैयारी की और आज IIT Kanpur में छात्र जिमखाना के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहा है.

धमलावास के रहने वाले इस छात्र ने अपनी स्कूली पढ़ाई पास के पिथरावास स्थित नव ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की. गणित और विज्ञान में रुचि ने आगे की पढ़ाई के लिए मजबूत आधार तैयार किया. उनके पिता रेवाड़ी जिला अदालत में वकील हैं, जबकि मां गृहिणी हैं. परिवार ने करियर को लेकर उन पर कोई दबाव नहीं बनाया. उन्हें अपनी पसंद का रास्ता चुनने की पूरी आजादी मिली और इसी भरोसे ने उनके आत्मविश्वास को मजबूत किया.

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बहन से मिली JEE की जानकारी

उन्हें JEE के बारे में पहली बार 11वीं कक्षा में पता चला, जब उनकी बड़ी बहन इस परीक्षा की तैयारी कर रही थीं. परीक्षा और IIT के बारे में समझ बढ़ने के बाद उन्होंने 12वीं की शुरुआत में प्राइवेट कोचिंग के ऑनलाइन बैच से तैयारी शुरू की. सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने पूरी JEE तैयारी घर पर रहकर की. ऑनलाइन क्लास, स्कूल और Self Study के बीच उन्होंने अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया.

गांव में नहीं था कोई मार्गदर्शक

गांव से JEE की तैयारी करना उनके लिए आसान नहीं था. उनसे पहले धमलावास से किसी ने JEE Main और JEE Advanced के जरिए IIT में प्रवेश नहीं लिया था. ऐसे में न कोई सीनियर था, न पढ़ाई से जुड़े सवालों पर चर्चा करने वाला साथी. कई बार उन्हें लगा कि शायद ऑफलाइन कोचिंग बेहतर विकल्प होती. लेकिन परिवार के साथ रहकर पढ़ने से मिली मानसिक शांति ने उन्हें लगातार फोकस बनाए रखने में मदद की.

Civil Engineering को क्यों चुना?

IIT में ब्रांच चुनते समय उन्होंने केवल लोकप्रिय टेक्नोलॉजी ब्रांच के पीछे जाने के बजाय अपनी रुचि को प्राथमिकता दी. Civil Engineering उन्हें इसलिए पसंद आई क्योंकि उन्होंने अपने आसपास गुरुग्राम को तेजी से विकसित होते देखा था. सड़कों, इमारतों और नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनते देख उनके मन में निर्माण क्षेत्र को लेकर रुचि पैदा हुई. उनके लिए सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ एक डिग्री नहीं, बल्कि देश के विकास का हिस्सा बनने का रास्ता है.

IIT Kanpur में बदली जिंदगी

जुलाई 2023 में IIT Kanpur पहुंचना उनके जीवन का नया अध्याय था. शुरुआत में हॉस्टल, तेज पढ़ाई और घर से दूर रहने की चुनौती महसूस हुई. लेकिन छात्र गाइड और विंग सिस्टम ने उन्हें नए माहौल में ढलने में मदद की. उन्होंने जल्द ही कैंपस की गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू किया. अंतराग्नि की आयोजन टीम से जुड़ने के बाद उन्होंने छात्र जिमखाना में सक्रिय भूमिका निभाई और आखिरकार President की जिम्मेदारी तक पहुंचे.

आगे Real Estate और Infrastructure में करियर का सपना

B.Tech के बाद उनका लक्ष्य Real Estate Sector में काम करने का है. वह अपनी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई का इस्तेमाल देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में योगदान देने के लिए करना चाहते हैं. उनकी कहानी बताती है कि संसाधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन सपनों की सीमा नहीं होती. सही दिशा, आत्मविश्वास और लगातार मेहनत से गांव की पगडंडी भी IIT जैसे बड़े मुकाम तक पहुंचा सकती है.

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Tags: iit KanpurjeeSuccess story
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