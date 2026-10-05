JEE Story: बहन की किताबों से शुरू हुआ गणित का जुनून, क्लास 7 में ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व करने वाला छात्र बना कामयाबी की मिसाल

JEE Success Story: कभी-कभी सफलता के पीछे की कहानी रिजल्ट से ज्यादा दिलचस्प होती है. प्रयागराज के 20 वर्षीय आर्यन श्रीवास्तव की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. वर्ष 2023-24 के दौरान वह एक साथ दो मोर्चों पर आगे बढ़ रहे थे. एक तरफ MNNIT इलाहाबाद में फर्स्ट ईयर की पढ़ाई, दूसरी तरफ चुपचाप JEE Advanced की दोबारा तैयारी.

आर्यन ने 2024 में JEE Advanced में AIR 8703 हासिल की और इसके बाद IIT गुवाहाटी में एडमिशन लिया. आज वह वहां बायोसाइंसेज एंड बायोइंजीनियरिंग के थर्ड ईयर के छात्र हैं.

बचपन में ही मैथ से बन गया था रिश्ता

प्रयागराज में पले-बढ़े आर्यन के पिता बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, जबकि उनकी मां शिक्षिका हैं. परिवार में सबसे छोटे होने के कारण बड़ी बहन की किताबें उनके लिए आसानी से उपलब्ध रहती थीं. कक्षा 7 में उन्होंने बहन की कक्षा 10 की ट्रिगोनोमेट्री की किताब उठा ली और सवाल हल करने शुरू कर दिए. गणित की किसी समस्या में अटकने पर पिता उनके साथ बैठते थे. शायद इन्हीं छोटी-छोटी घटनाओं ने आगे चलकर इंजीनियरिंग और JEE की दिशा तय करने में भूमिका निभाई.

पहला JEE प्रयास उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा

2023 में आर्यन ने JEE Main में 99.2 पर्सेंटाइल हासिल की. लेकिन मेडिकल स्थिति के कारण उनका JEE Advanced प्रयास प्रभावित हुआ और उन्हें करीब 17,000 की ऑल इंडिया रैंक मिली. उन्होंने MNNIT इलाहाबाद में दाखिला ले लिया. कॉलेज अच्छा था और पढ़ाई भी चल रही थी, लेकिन उनके मन में एक बात लगातार थी, क्या इससे बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है?

NIT की पढ़ाई के साथ छिपकर JEE की तैयारी

यहीं से आर्यन की कहानी का सबसे मुश्किल अध्याय शुरू हुआ. उन्होंने MNNIT में पढ़ाई जारी रखते हुए JEE Advanced के लिए पार्शियल ड्रॉप लेने का फैसला किया. सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ तैयारी करना नहीं थी. उन्हें इस पूरी योजना को आसपास के लोगों से छिपाकर रखना था. कॉलेज की क्लास, असाइनमेंट, कैंपस लाइफ और सोशल एक्टिविटीज के बीच उन्हें JEE के लिए भी समय निकालना पड़ता था.

वह सुबह क्लास से पहले, रात में सबके सो जाने के बाद और खाली समय में पढ़ाई करते थे. दबाव काफी था, लेकिन पहले JEE की तैयारी कर चुके होने के कारण उन्हें पता था कि कहां मेहनत करनी है. वर्ष 2024 में उनकी मेहनत का परिणाम आया। उन्होंने JEE Advanced में AIR 8703 हासिल की और IIT गुवाहाटी का रास्ता खुल गया.

BSBE क्यों चुना?

आर्यन ने IIT गुवाहाटी में बायोसाइंसेज एंड बायोइंजीनियरिंग (BSBE) चुना. उन्हें यह ब्रांच इसलिए पसंद आई क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग के साथ सॉफ्टवेयर, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने की संभावनाएं भी हैं. उनका लक्ष्य किसी एक दिशा में खुद को सीमित करने के बजाय विकल्प खुले रखना था.

IIT ने बदली जिंदगी की तस्वीर

22 जुलाई 2024 को आर्यन पहली बार IIT गुवाहाटी पहुंचे. परिवार से करीब 1,200 किलोमीटर दूर रहना उनके लिए नया अनुभव था. शुरुआत में कमरा, नया रूममेट और घर से दूरी सब कुछ अलग था. लेकिन IIT में उनकी जिंदगी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही. पढ़ाई के साथ उन्होंने इवेंट्स हेड की जिम्मेदारी संभाली और प्रोफेसरों के सामने गिटार पर ‘कॉफिन डांस’ मीम से जुड़ा गाना बजाने जैसा यादगार पल भी जिया.

आर्यन की कहानी बताती है कि कभी-कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता बदलना पड़ता है. MNNIT में पढ़ते हुए JEE दोबारा देने का उनका फैसला आसान नहीं था, लेकिन उसी जोखिम ने उन्हें उस जगह पहुंचाया जहां वह आज अपने भविष्य के कई रास्ते खुले रखकर आगे बढ़ रहे हैं.