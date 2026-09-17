JEE Main 2027: कब होगी परीक्षा, कौन भर सकता है फॉर्म और क्या पढ़ना होगा? यहां जानें हर जरूरी सवाल का जवाब

JEE Main 2027 Session 1: इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आगामी परीक्षा चक्र का संभावित कैलेंडर जारी कर दिया है. इसके मुताबिक JEE Main 2027 Session 1 की परीक्षा जनवरी 2027 में आयोजित की जाएगी. परीक्षा की तारीखों के साथ उम्मीदवारों को अब आवेदन प्रक्रिया और विस्तृत नोटिफिकेशन का इंतजार है.

NTA के प्रस्तावित कैलेंडर के अनुसार, JEE Main 2027 Session 1 की परीक्षा 22 से 24 जनवरी और 28 से 30 जनवरी 2027 के बीच आयोजित की जाएगी. 31 जनवरी को रिजर्व या बफर डेट के तौर पर रखा गया है. JEE Main देश की प्रमुख इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में शामिल है। इसके स्कोर के आधार पर उम्मीदवार NIT, IIIT, GFTI और अन्य संस्थानों के विभिन्न अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं.

JEE Main से JEE Advanced तक का रास्ता

IIT में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को JEE Advanced में सफल होना होता है. JEE Main इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है. इसलिए इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए Session 1 का प्रदर्शन आगे की प्रवेश प्रक्रिया में भी अहम हो सकता है.

पिछले परीक्षा चक्र में Session 1 के लिए 13,55,293 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जबकि 13,04,653 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे. JEE Main 2027 का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन, फीस और अन्य नियमों की पूरी जानकारी स्पष्ट होगी.

JEE Main 2027 Eligibility: कौन कर सकता है आवेदन?

पिछले परीक्षा चक्र के नियमों के अनुसार JEE Main में आवेदन करने के लिए कोई निर्धारित आयु सीमा नहीं थी. 2025 या 2026 में 12वीं पास करने वाले तथा 2027 में 12वीं की परीक्षा देने वाले उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हो सकते थे. वहीं, 2024 या उससे पहले 12वीं पास करने वाले उम्मीदवार योग्य नहीं थे. उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि JEE Main 2027 की वास्तविक eligibility conditions अंतिम नोटिफिकेशन में स्पष्ट होंगी.

12वीं पास करने की जगह के आधार पर State Code तय किया जाता है. NIOS विद्यार्थियों के लिए यह उनके Study Centre के स्थान के आधार पर निर्धारित होता है.

JEE Main 2027 एग्जाम पैटर्न

पिछले पैटर्न के अनुसार परीक्षा CBT मोड में होती है. इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स शामिल हैं. परीक्षा की अवधि 3 घंटे और कुल अंक 300 होते हैं. प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक तथा गलत उत्तर पर 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग रहती है.

परीक्षा संस्था:- NTA

मोड:- Computer Based Test

अवधि:- 3 घंटे

विषय:- फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स

कुल प्रश्न:- 75

कुल अंक:- 300

सही उत्तर: +4

गलत उत्तर: -1

JEE Main 2027 Syllabus: किन विषयों पर करें फोकस?

गणित में सेट्स, रिलेशंस और फंक्शन्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री जैसे प्रमुख टॉपिक शामिल हैं. फिजिक्स में यूनिट्स और मेज़रमेंट्स, काइनेमेटिक्स, लॉज़ ऑफ़ मोशन, वर्क एनर्जी और पावर, थर्मोडायनामिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज़्म, ऑप्टिक्स, एटम्स और न्यूक्लिआई तथा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे अध्याय आते हैं.

केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनामिक्स, सॉल्यूशंस, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, p-ब्लॉक, d- और f-ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स, बायोमॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रमुख हिस्से शामिल हैं.

उम्मीदवार रखें इस बात का ध्यान

ऊपर दिए गए योग्यता, परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस के विवरण पिछले परीक्षा चक्र के आधार पर हैं. JEE Main 2027 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवारों को नई शर्तों और बदलावों की पुष्टि जरूर करनी चाहिए.