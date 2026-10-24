JEE Main 2027 Registration: जेईई मेंस सेशन 1 के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें आसानी से अप्लाई, पढ़ें डिटेल

JEE Main 2027 Registration: इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सपना देख रहे छात्रों के लिए अहम अपडेट है. JEE Main 2027 Session 1 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने की जानकारी दी गई है. जो उम्मीदवार देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिला लेना चाहते हैं, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. दिए गए विवरण के अनुसार, आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 नवंबर 2026 है. उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाना होगा.

JEE Main परीक्षा इंजीनियरिंग प्रवेश की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है. इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन करते समय अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और अन्य जरूरी जानकारियां सावधानीपूर्वक भरनी चाहिए.

JEE Main 2027: महत्वपूर्ण तारीखें

JEE Main 2027 Session 1 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को इन महत्वपूर्ण जानकारियों का ध्यान रखना चाहिए.

परीक्षा का नाम: JEE Main 2027

सेशन: Session 1

आवेदन प्रक्रिया: उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार शुरू

आवेदन की अंतिम तारीख: 22 नवंबर 2026

आधिकारिक वेबसाइट: jeemain.nta.nic.in

परीक्षा की तारीख, एडमिट कार्ड जारी होने और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों से संबंधित अपडेट के लिए उम्मीदवारों को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की आधिकारिक अधिसूचना देखते रहना चाहिए.

JEE Main 2027 Online Apply: आवेदन कैसे करें?

JEE Main 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सामान्य चरणों का पालन कर सकते हैं.

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर JEE Main 2027 Session 1 से संबंधित रजिस्ट्रेशन लिंक खोजें.

नए उम्मीदवार के रूप में रजिस्ट्रेशन करें और मांगी गई जानकारी भरें.

लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण दर्ज करें.

निर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें.

यदि आवेदन शुल्क लागू है, तो निर्धारित माध्यम से भुगतान करें.

आवेदन फॉर्म में दर्ज सभी जानकारियों की जांच करें और फॉर्म सबमिट कर दें.

भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए आवेदन की पुष्टि और रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रखें.

आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवार आधिकारिक सूचना में दी गई पात्रता शर्तों, आवश्यक दस्तावेजों, आवेदन शुल्क और फोटो-हस्ताक्षर के प्रारूप की जानकारी जरूर जांच लें. किसी भी गलती से बचने के लिए फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी विवरण दोबारा पढ़ें.

JEE Main 2027: समय रहते पूरा करें रजिस्ट्रेशन

JEE Main 2027 Session 1 उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है, जो इंजीनियरिंग में प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की जल्दबाजी से बचें और 22 नवंबर 2026 से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें. रजिस्ट्रेशन की तारीखों, परीक्षा कार्यक्रम और अन्य निर्देशों की पुष्टि के लिए केवल NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नवीनतम नोटिफिकेशन पर भरोसा करें.