JEE Main 2026 शेड्यूल आउट! जानें कब और कितने दिन चलेगी परीक्षा

JEE Main 2026 Exam: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने JEE Main 2026 परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है. यह परीक्षा जनवरी और अप्रैल दोनो सत्र में आयोजित की जाएगी. एनटीए के अनुसार सत्र 1 की परीक्षा 21 से 30 जनवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएगी और पंजीकरण प्रक्रिया अक्टूबर 2025 में आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर शुरू होगी.

कार्यक्रम तिथियां

सत्र 1 (जनवरी 2026)

ऑनलाइन आवेदन जमा करना : अक्टूबर 2025 से

परीक्षा तिथियां: 21-30 जनवरी 2026

सत्र 2 (अप्रैल 2026)

ऑनलाइन आवेदन जमा करना : जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह से

परीक्षा तिथियां: 1-10 अप्रैल 2026

उम्मीदवारो की सुविधा

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने जेईई (मुख्य) 2026 के लिए अधिक उम्मीदवारो के नामांकन की सुविधा के लिए कई कदम उठाए है. इस पहल के तहत परीक्षा केंद्र की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि उम्मीदवार को लंबी दूरी तय न करनी पड़े. इसके अतिरिक्त दिव्यांग उम्मीदवार की विशेष आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जा रहा है. ताकि सभी आसानी से परीक्षा दे सकें.

आवेदन पत्र में आधार और नाम

एनटीए आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से यूआईडीएआई से उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, लिंग, फोटो और पता प्राप्त करेगा. आधार में कोई भी बदलाव करने के लिए उम्मीदवार को यूआईडीएआई के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा. हालांकि पिता/माता/अभिभावक आदि का नाम आधार में दर्ज नहीं होता है. इसलिए उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन पत्र में यह जानकारी अलग से दर्ज करनी होगी.

यदि किसी उम्मीदवार का नाम आधार कार्ड और दसवीं कक्षा के शैक्षिक प्रमाण पत्र/मार्कशीट से मेल नहीं खाता है, तो आवेदन के समय इसे ठीक करने का विकल्प उपलब्ध होगा.