Home > शिक्षा > JEE Main 2026 शेड्यूल आउट! जानें कब और कितने दिन चलेगी परीक्षा

JEE Main 2026 शेड्यूल आउट! जानें कब और कितने दिन चलेगी परीक्षा

JEE Main 2026 Exam: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA)ने जेईई मेन 2026 के लिए परीक्षा तिथियां जारी कर दी है. जानें पहला सत्र कब आयोजित किया जाएगा.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 19, 2025 9:33:10 PM IST

JEE Main 2026 Exam
JEE Main 2026 Exam

JEE Main 2026 Exam: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने JEE Main 2026 परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है. यह परीक्षा जनवरी और अप्रैल दोनो सत्र में आयोजित की जाएगी. एनटीए के अनुसार सत्र 1 की परीक्षा 21 से 30 जनवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएगी और पंजीकरण प्रक्रिया अक्टूबर 2025 में आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर शुरू होगी.

कार्यक्रम तिथियां

सत्र 1 (जनवरी 2026)

  • ऑनलाइन आवेदन जमा करना :  अक्टूबर 2025 से
  • परीक्षा तिथियां:         21-30 जनवरी 2026

सत्र 2 (अप्रैल 2026)

  • ऑनलाइन आवेदन जमा करना :    जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह से
  • परीक्षा तिथियां:       1-10 अप्रैल 2026

उम्मीदवारो की सुविधा

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने जेईई (मुख्य) 2026 के लिए अधिक उम्मीदवारो के नामांकन की सुविधा के लिए कई कदम उठाए है. इस पहल के तहत परीक्षा केंद्र की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि उम्मीदवार को लंबी दूरी तय न करनी पड़े. इसके अतिरिक्त दिव्यांग उम्मीदवार की विशेष आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जा रहा है. ताकि सभी आसानी से परीक्षा दे सकें.

आवेदन पत्र में आधार और नाम 

एनटीए आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से यूआईडीएआई से उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, लिंग, फोटो और पता प्राप्त करेगा. आधार में कोई भी बदलाव करने के लिए उम्मीदवार को यूआईडीएआई के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा. हालांकि पिता/माता/अभिभावक आदि का नाम आधार में दर्ज नहीं होता है. इसलिए उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन पत्र में यह जानकारी अलग से दर्ज करनी होगी.

यदि किसी उम्मीदवार का नाम आधार कार्ड और दसवीं कक्षा के शैक्षिक प्रमाण पत्र/मार्कशीट से मेल नहीं खाता है, तो आवेदन के समय इसे ठीक करने का विकल्प उपलब्ध होगा.

मां-बाप से की बदतमीजी तो नहीं मिलेगी पूरी सैलरी, भारत के इस राज्य में बना अनोखा नियम; आज से ही जान लें सभी शर्तें

भारतीय सैनिकों को Jio ने दिया दिवाली पर तोहफा, कश्मीर के गुरेज में लगाए 5 नए मोबाइल टावर; कनेक्टिविटी होगी बेहतर

Tags: jee main 2026 examjee main cutoffjee main newsjee main pattern
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

यौन संबंध बनाने से पहले क्या खाने से बढ़ सकता...

October 20, 2025

घिसी-पिटी सेक्स लाइफ बन जाएगी मजेदार, आजमाएं ये 7 टिप्स

October 19, 2025

सेक्स पावर ही नहीं, इन बीमारियों में भी काम आता...

October 19, 2025

दिवाली पर पेट हो गया है खराब? यह छोटी चीज...

October 19, 2025

बिरयानी का स्वाद बढ़ाने के लिए ट्राय करें ये 8...

October 19, 2025

हरी मिर्च काटने के बाद हाथ में जलन? ये घरेलू...

October 19, 2025
JEE Main 2026 शेड्यूल आउट! जानें कब और कितने दिन चलेगी परीक्षा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

JEE Main 2026 शेड्यूल आउट! जानें कब और कितने दिन चलेगी परीक्षा
JEE Main 2026 शेड्यूल आउट! जानें कब और कितने दिन चलेगी परीक्षा
JEE Main 2026 शेड्यूल आउट! जानें कब और कितने दिन चलेगी परीक्षा
JEE Main 2026 शेड्यूल आउट! जानें कब और कितने दिन चलेगी परीक्षा