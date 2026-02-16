JEE Main 2026 : सेशन 1 की फाइनल आंसर की आउट, अब रिजल्ट की घड़ी करीब!

JEE Main 2026 result: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने JEE (मेन) 2026 सेशन 1 के पेपर 1 (BE/BTech) की फाइनल आंसर की जारी कर दी है. फाइनल डॉक्यूमेंट के अनुसार, कुल नौ सवाल हटा दिए गए हैं. जो कैंडिडेट पेपर 1 के लिए बैठे थे, वे आज घोषित होने वाले रिजल्ट से पहले अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगाने के लिए कन्फर्म्ड जवाब देख सकते हैं. फाइनल आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर उपलब्ध है.

फ़ाइनल आंसर की घोषित

फ़ाइनल आंसर की, बिना लॉगिन क्रेडेंशियल के ऑफिशियल पोर्टल पर PDF डॉक्यूमेंट फ़ाइल के तौर पर उपलब्ध हैं. कैंडिडेट अपने मार्क किए गए जवाबों से मिलान करने और रिज़ल्ट घोषित होने से पहले अपने फ़ाइनल स्कोर का अनुमान लगाने के लिए उन्हें सीधे एक्सेस और डाउनलोड कर सकते हैं.

फ़ाइनल आंसर की कैसे चेक करें

स्टेप 1: JEE Main की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर, ‘JEE Main 2026 फ़ाइनल आंसर की – सेशन 1’ टाइटल वाला लिंक देखें.

स्टेप 3: फ़ाइनल आंसर की PDF खोलने के लिए लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: आंसर की स्क्रीन पर सब्जेक्ट-वाइज़ और पेपर-वाइज़ दिखाई देगी.

स्टेप 5: PDF फ़ाइल डाउनलोड करें और इसे भविष्य के लिए सेव कर लें.

स्टेप 6: अपने फ़ाइनल स्कोर का अनुमान लगाने के लिए फ़ाइनल आंसरों को अपनी रिस्पॉन्स शीट से कम्पेयर करें.

जनवरी में हुए थे पेपर्स

NTA ने JEE Mains सेशन 1 का एग्जाम 21 जनवरी से 29 जनवरी, 2026 के बीच कराया था. पैटर्न को फॉलो करते हुए, NTA ने प्रोविजनल आंसर की जारी की और उस पर ऑब्जेक्शन मांगे. कमेटी कैंडिडेट्स के ऑब्जेक्शन देखा और जरूरत के हिसाब से सभी बदलाव कर दिए गए हैं और फाइनल आंसर शीट अब आपके सामने है.

