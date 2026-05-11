JEE Success Story: पिता सिविल इंजीनियर, बचपन से था साइंस, मैथ्स से प्यार, बदली तैयारी की रणनीति, पहुंचा IIT

IIT JEE Success Story: हर साल लाखों छात्र IIT में दाखिला लेने का सपना देखते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत, अनुशासन और सही दिशा के दम पर इस मुकाम तक पहुंच पाते हैं. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के तीसरे वर्ष के छात्र राज गौरव तिवारी (Raj Gaurav Tiwari) की यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें जिज्ञासा, संघर्ष और लगातार मेहनत का शानदार मेल देखने को मिलता है.

ग्रेटर नोएडा के रहने वाले 19 वर्षीय छात्र ने अपनी शुरुआती पढ़ाई Ryan International School से पूरी की. कक्षा 2 से 12 तक की पढ़ाई के दौरान उन्हें मैथ्स और साइंस विषय सबसे ज्यादा पसंद थे. उनका कहना है कि उन्हें हमेशा कॉन्सेप्ट्स को समझने और समस्याओं को हल करने में मजा आता था, न कि केवल रटने में.

यही रुचि धीरे-धीरे उन्हें इंजीनियरिंग और फिर IIT के सफर की ओर लेकर गई. उनके पिता सिविल इंजीनियर हैं, जबकि माता एक निजी स्कूल में शिक्षिका हैं. परिवार का सहयोग और अनुशासन उनके पूरे अकादमिक सफर की मजबूत नींव बना.

JEE Main के बाद बढ़ा बेहतर करने का जुनून

छात्र ने वर्ष 2023 में JEE Main और JEE Advanced दोनों परीक्षाएं दीं. उन्होंने JEE Main में 12,900 और JEE Advanced में 7,393 रैंक हासिल की. हालांकि JEE Main के परिणाम से वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे. उन्हें लगा कि वे इससे बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे. यही सोच उनके लिए प्रेरणा बन गई और उन्होंने JEE Advanced की तैयारी को और अधिक गंभीरता से लेना शुरू कर दिया. उन्होंने नियमित पढ़ाई के साथ लगभग हर दिन मॉक टेस्ट दिए और अपनी कमजोरियों पर लगातार काम किया.

अनुशासन और टाइम मैनेजमेंट बना सफलता की कुंजी

कक्षा 12 के दौरान उनकी कोचिंग के साथ तैयारी पूरी तरह केंद्रित हो चुकी थी. JEE Advanced से पहले के महीनों में उन्होंने बेहद अनुशासित दिनचर्या अपनाई. हालांकि पढ़ाई के साथ खेलकूद और फिटनेस गतिविधियों में सक्रिय रहना आसान नहीं था. कई बार जिम्मेदारियों का दबाव काफी ज्यादा महसूस होता था, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया. यही संतुलन उनकी सफलता की सबसे बड़ी ताकत बना.

ट्रेंड नहीं, रुचि के आधार पर चुनी ब्रांच

काउंसलिंग के समय उन्होंने भीड़ का पीछा करने के बजाय अपनी रुचियों को प्राथमिकता दी. उन्होंने Chemical Science and Technology को चुना क्योंकि उन्हें क्वांटम और फिजिकल केमिस्ट्री में विशेष दिलचस्पी थी. उनके अनुसार, इस क्षेत्र की सबसे खास बात यह है कि यह मौलिक विज्ञान और व्यावहारिक तकनीकी अनुप्रयोगों को एक साथ जोड़ता है.

IIT Life ने सिखाए जिंदगी के बड़े सबक

IIT का सफर केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहा. देर रात दोस्तों के साथ बातचीत, दबाव में पूरे किए गए प्रोजेक्ट्स और डेडलाइन से ठीक पहले जमा किए गए असाइनमेंट्स आज उनकी सबसे यादगार यादों में शामिल हैं. उनका मानना है कि IIT ने उन्हें यह सिखाया कि जिंदगी में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती. हर चुनौती को खुद समझना और हल करना पड़ता है. यही अनुभव व्यक्ति को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाते हैं.

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