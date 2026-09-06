IIT Success Story: बाजार में खा रहा था पानी-पूरी, तभी बजी फोन की घंटी, फिर बदल गई जिंदगी, अब करते हैं ये काम

IIT Success Story: बिहार के प्रियांशु कुमार (Priyanshu Kumar) की जिंदगी में वह दोपहर किसी आम दिन की तरह शुरू हुई थी. दरभंगा में सड़क किनारे पानी-पूरी खाते हुए उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट उनके भविष्य की तस्वीर बदलने वाले हैं. JEE की आंसर की कुछ दिन पहले ही जारी हो चुकी थी, लेकिन प्रियांशु ने अपना स्कोर जानने की कोशिश तक नहीं की थी. तभी उनके फोन की घंटी बजी. दूसरी तरफ उनके मेंटर थे, जिन्होंने पहले ही उनकी डिटेल्स के आधार पर संभावित स्कोर का आकलन कर लिया था. फोन उठाते ही मेंटर ने कहा कि तुम IITian बन गए हो. यह सुनते ही प्रियांशु को पहली बार एहसास हुआ कि उनका सपना अब हकीकत बन चुका है और उन्हें IIT गुवाहाटी में जगह मिल गई है.

खास बात यह थी कि यह खबर उन्हें किसी बड़े मंच या समारोह में नहीं, बल्कि उसी दरभंगा की सड़क पर मिली, जिसे वह हमेशा अपना घर मानते रहे हैं. पानी-पूरी की एक साधारण-सी दोपहर अचानक उनकी जिंदगी की सबसे यादगार दोपहर बन गई. एक ऐसा पल, जिसे शायद वह पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे.

दरभंगा ने बनाया

प्रियांशु मूल रूप से मधुबनी का रहने वाला हैं. लेकिन उनकी असली पहचान दरभंगा से जुड़ी है. पिता पुलिस सेवा में हैं और मां गृहिणी. उनकी पढ़ाई एक अंग्रेजी माध्यम ICSE स्कूल से हुई. बचपन के दोस्तों का एक छोटा-सा समूह आज भी उनके लिए बेहद खास है. घर से दूर आने के बाद सबसे ज्यादा याद किसी जगह की नहीं, बल्कि उन लोगों की आई जिन्होंने उनके बचपन को खूबसूरत बनाया.

JEE की तैयारी: लंबी दौड़, छोटी जीतें

JEE की तैयारी के लिए उन्होंने पटना के Super 100 संस्थान में दो साल बिताए. 11वीं में पढ़ाई शानदार चली, लेकिन 12वीं में परिस्थितियां बदल गईं. नए शिक्षकों के साथ तालमेल नहीं बैठा, बैकलॉग बढ़ा और आत्मविश्वास कमजोर हुआ. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी आईं. फिर भी इसी दौर ने उन्हें सिखाया कि हर खराब समय स्थाई नहीं होता. JEE उनके लिए किसी तेज दौड़ से ज्यादा मैराथन था. कभी लगता था कि सब कुछ संभव है, तो कभी लगता था कि कुछ भी हाथ में नहीं है. अंततः उन्होंने सीखा कि परिणाम से पहले निरंतरता जरूरी है. JEE Main में उनकी AIR 7,457 और JEE Advanced में AIR 3,863 रही

क्यों चुनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग?

टॉप IITs में CSE की संभावना नहीं थी, इसलिए उन्होंने खुद से पूछा कि उनकी वास्तविक रुचि कहां है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग उन्हें इसलिए आकर्षित लगी क्योंकि इसमें चीजों को केवल पढ़ना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और वास्तविक दुनिया में देखना संभव है. यह चुनाव किसी बचपन के जुनून का परिणाम नहीं था, बल्कि खुद को समझने की कोशिश थी.

IIT गुवाहाटी में नई शुरुआत

प्रियांशु ने 31 जुलाई 2023 को जब पहली बार IIT गुवाहाटी का मुख्य द्वार देखा, तो उनके भीतर एक अजीब-सा अपनापन महसूस हुआ. गुवाहाटी की उमस ने स्वागत जरूर जोरदार तरीके से किया. कैंपस ने उन्हें अलग-अलग भाषाओं, संस्कृतियों और विचारों से परिचित कराया. पढ़ाई के साथ उन्हें लिखने और खेलों में भी सुकून मिलता रहा. दोनों उन्हें वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहना सिखाते हैं.

अब करना चाहते हैं ये काम

ग्रेजुएशन के बाद प्रियांशु खुद को ऐसे कॉर्पोरेट करियर में देखना चाहते हैं, जहां काम सिर्फ नौकरी तक सीमित न रहे, बल्कि उन्हें उसमें वास्तविक रुचि और संतुष्टि भी मिले. हालांकि, वह आने वाले कई वर्षों की जिंदगी का पूरा खाका पहले से तैयार करने में विश्वास नहीं रखते. उनके लिए भविष्य को लेकर थोड़ी अनिश्चितता भी रोमांच का हिस्सा है.