घर में कम थे साधन, सपनों में नहीं, JEE Advanced AIR 20 से IIT Bombay पहुंचे शशांक, अब 1.5 करोड़ की कमाई

JEE Success Story: किसी भी परिवार की आर्थिक स्थिति उसके बच्चों के सपनों की सीमा तय नहीं करती. सही मार्गदर्शन, लगातार मेहनत और सीखने की इच्छा हो तो मुश्किल परिस्थितियों से निकलकर भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं. शशांक की कहानी इसी सोच को हकीकत में बदलती नजर आती है.

एक समय उनके पिता की मासिक कमाई करीब 3,000 बताई जाती थी. सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद शशांक ने पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित किया और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने JEE Advanced में AIR 20 हासिल कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया.

JEE Advanced में हासिल की शानदार रैंक

JEE Advanced को देश की सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में गिना जाता है. इसमें शानदार रैंक हासिल करना लाखों छात्रों के बीच अपनी जगह बनाना है. शशांक ने इस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 20 हासिल की और देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में पढ़ाई का रास्ता बनाया. उनकी यह उपलब्धि इसलिए भी खास रही क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक परिस्थितियां बहुत मजबूत नहीं थीं. पिता की सीमित आय के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य को लेकर लगातार मेहनत जारी रखी.

IIT Bombay में Computer Science की पढ़ाई

JEE Advanced में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद शशांक ने IIT Bombay से Computer Science में BTech किया. कॉलेज के दौरान उन्होंने केवल डिग्री हासिल करने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि बदलती टेक्नोलॉजी के अनुरूप अपनी स्किल्स को लगातार मजबूत किया. उन्होंने Programming, AI, Machine Learning और Data Science जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया. टेक्नोलॉजी की इन उभरती शाखाओं में मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश ने उनके करियर को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई.

आज Analyst के तौर पर कर रहे हैं काम

पढ़ाई पूरी करने के बाद शशांक ने प्रोफेशनल दुनिया में कदम रखा और वर्तमान में Analyst के तौर पर काम कर रहे हैं. उपलब्ध जानकारी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी सालाना कमाई करीब 1.5 करोड़ बताई जाती है. हालांकि किसी व्यक्ति की सैलरी समय, कंपनी, भूमिका और अन्य परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है, लेकिन शशांक की यात्रा यह जरूर दिखाती है कि मजबूत तकनीकी कौशल और लगातार सीखने की आदत करियर में बड़े अवसर खोल सकती है.

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छोटी शुरुआत से बड़ी मंजिल तक

शशांक की कहानी का सबसे प्रेरणादायक पहलू सिर्फ करोड़ों की कमाई नहीं, बल्कि वह सफर है जो सीमित पारिवारिक आय से शुरू होकर IIT Bombay और फिर एक शानदार टेक करियर तक पहुंचा. उनकी यात्रा छात्रों को यह संदेश देती है कि संसाधनों की कमी चुनौती हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह सफलता की दीवार बन जाए। लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत लगातार हो और बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को अपग्रेड करने की आदत बनी रहे, तो करियर को नई दिशा दी जा सकती है.