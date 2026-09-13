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IIT Success Story: पिता सेमीकंडक्टर इंजीनियर, बेटे ने भी चुनी वही राह, JEE में शानदार रैंक, अब कर रहे हैं ये काम

IIT गुवाहाटी पहुंचकर नागा ने जाना कि सफलता सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं. फोकस के साथ क्लब, खेल और नेतृत्व में सक्रिय रहना भी बेहतर व्यक्तित्व और उपलब्धियों की राह खोलता है.

By: Munna Verma | Published: September 13, 2026 12:00:50 PM IST

JEE IIT Success Story: पिता की प्रोफेशनल दुनिया से मिली प्रेरणा, बेटे ने चुना इलेक्ट्रॉनिक्स
JEE IIT Success Story: पिता की प्रोफेशनल दुनिया से मिली प्रेरणा, बेटे ने चुना इलेक्ट्रॉनिक्स


IIT Success Story: आईआईटी गुवाहाटी में कदम रखने के बाद नागा जेशवंत श्रीराम ने एक ऐसी बात महसूस की, जिसने उनकी IIT को लेकर बनी पुरानी धारणा बदल दी. उन्हें लगा था कि अच्छे अकादमिक प्रदर्शन के लिए पढ़ाई के अलावा हर गतिविधि से दूरी बनानी पड़ती है. लेकिन कैंपस में उन्होंने देखा कि कई बेहतरीन छात्र पढ़ाई के साथ क्लब, स्पोर्ट्स, इवेंट्स और लीडरशिप में भी सक्रिय थे.

यहीं से उनके लिए IIT की परिभाषा बदलने लगी. उन्होंने समझा कि सफलता केवल घंटों पढ़ने से नहीं, बल्कि सही समय पर सही काम पर पूरा ध्यान लगाने से आती है.

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बेंगलुरु से IIT गुवाहाटी तक

नागा का बचपन बेंगलुरु में बीता. उनके पिता सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी हैं. उन्होंने 10वीं तक Pristine Public School और 11वीं-12वीं Kumarans PU College से पढ़ाई की. बेंगलुरु की आरामदायक जलवायु, दक्षिण भारतीय नाश्ता, कैफे, बाइक राइड और एडवेंचर स्पोर्ट्स उनके जीवन का अहम हिस्सा रहे. खासकर फिल्टर कॉफी की कमी उन्हें गुवाहाटी में आज भी महसूस होती है.

JEE की तैयारी और सकारात्मक सोच

वर्ष 2023 में JEE Main और JEE Advanced की तैयारी के दौरान उन्हें भी कई बार खराब मॉक टेस्ट स्कोर का सामना करना पड़ा. हालांकि, उन्होंने एक खराब परीक्षा को अगली परीक्षा के प्रदर्शन पर हावी नहीं होने दिया. JEE के दौरान उनकी सोच में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव आया. असफलता की संभावना पर ध्यान देने के बजाय उन्होंने खुद से पूछा कि अगर सब कुछ सही रहा तो? इस सकारात्मक सोच ने उन्हें परीक्षा के दौरान शांत रहने में मदद की. नतीजे भी शानदार रहे. उन्होंने JEE Main में AIR 2218 और JEE Advanced में AIR 2029 हासिल की.

इलेक्ट्रॉनिक्स को क्यों चुना?

पिता के पेशे ने उन्हें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया से जल्दी परिचित कराया. चिप डिजाइन, एम्बेडेड सिस्टम और IoT जैसे क्षेत्रों ने उनकी रुचि को और मजबूत किया. उन्होंने कंप्यूटर साइंस पर भी विचार किया, लेकिन Electronics and Electrical Engineering उन्हें इसलिए बेहतर लगा क्योंकि इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को समझने का अवसर मिलता है.

IIT ने बदला आत्मविश्वास

घर से पहली बार दूर रहने के बावजूद IIT गुवाहाटी में उनका अनुभव सहज रहा. नए दोस्त धीरे-धीरे परिवार जैसे बन गए. अलग-अलग राज्यों और संस्कृतियों से आए छात्रों के साथ रहना उनके लिए क्लासरूम के बाहर की एक अलग शिक्षा बन गया. उन्होंने TEDx इवेंट में मार्केटिंग और फाइनेंस की जिम्मेदारी संभाली और डांस क्लब का हिस्सा बने. सबसे महत्वपूर्ण बदलाव उनके आत्मविश्वास में आया, जो व्यक्ति पहले अजनबियों के बीच जाने से झिझकता था, वह अब नए लोगों के बीच अपनी जगह बनाने लगा है.

भविष्य का लक्ष्य

ग्रेजुएशन के बाद नागा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में चिप डिजाइन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं. उनके लिए IIT सिर्फ एक डिग्री हासिल करने की जगह नहीं रहा, बल्कि यह वह अनुभव बन गया जिसने उन्हें बेहतर फोकस, आत्मविश्वास और व्यापक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना सिखाया.

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