JEE में नहीं मिली थी सफलता, IIT की सीट भी ठुकराई, आज IIT Bombay में हैं प्रोफेसर

IIT Success Story: कभी JEE में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले अर्जुन जैन ने शायद ही सोचा होगा कि एक दिन वह उसी संस्थान में पढ़ाएंगे, जहां कभी छात्र के तौर पर दाखिला लेने का सपना देखा था. आज अर्जुन जैन IIT Bombay में प्रोफेसर के रूप में कंप्यूटर विज़न और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम कर चुके हैं. उनकी कहानी बताती है कि किसी प्रवेश परीक्षा का परिणाम करियर की पूरी दिशा तय नहीं करता.

साल 2001 में अर्जुन ने करीब दो वर्षों की तैयारी के बाद JEE दिया था. परीक्षा पर पूरा ध्यान लगाने के लिए उन्होंने हॉकी, क्विज और डिबेट जैसी कई गतिविधियों से दूरी बना ली थी. लेकिन परीक्षा के दौरान उनका प्रदर्शन उम्मीद के अनुसार नहीं रहा. पहले प्रयास के बाद उन्हें समझ आ गया था कि उनका स्कोर IIT में दाखिले के लिए पर्याप्त नहीं होगा. आर्थिक परिस्थितियों के कारण कोटा में एक और साल कोचिंग करना भी संभव नहीं था. ऐसे में उन्होंने बेंगलुरु के RV College of Engineering में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया.

कंप्यूटर साइंस ने बदली करियर की दिशा

कॉलेज पहुंचने के बाद अर्जुन ने सिर्फ पाठ्यक्रम तक खुद को सीमित नहीं रखा. उन्होंने कंप्यूटर साइंस के नए विषयों को खुद पढ़ना शुरू किया और IEEE जैसी प्रतिष्ठित जगहों पर प्रकाशित रिसर्च पेपर पढ़े. इसी दौरान उन्होंने JEE का एक और प्रयास किया. इस बार उन्होंने हॉस्टल के कमरे से ही तैयारी की और 3,363 रैंक हासिल की. इस रैंक के आधार पर उन्हें IIT-BHU में पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग की सीट मिली.

लेकिन अर्जुन ने यह सीट स्वीकार नहीं की. वजह साफ थी वह पहले ही कंप्यूटर साइंस में अपनी रुचि और भविष्य देख चुके थे. उन्होंने ऐसी ब्रांच चुनने के बजाय जिसमें दिलचस्पी नहीं थी, RV College से अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने और रिसर्च के रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला किया.

PhD से कंप्यूटर विज़न तक पहुंचा सफर

इसके बाद अर्जुन ने Saarland University से कंप्यूटर साइंस में PhD की. आगे उन्होंने New York University के Courant Institute में पोस्टडॉक्टरल रिसर्च की. उनका काम कंप्यूटर विज़न और डीप लर्निंग के क्षेत्र में केंद्रित रहा. उन्होंने मानव शरीर की मुद्रा पहचानने जैसी तकनीकों पर भी शोध किया और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कंप्यूटर साइंस सम्मेलनों में उनका काम प्रकाशित हुआ. रिसर्च के साथ उनका सफर उद्यमिता तक भी पहुंचा. उन्होंने Perceptive Code की स्थापना की, जिसकी तकनीक मानव pose estimation से जुड़े उनके शोध से विकसित हुई थी. बाद में इसकी बौद्धिक संपदा Mercedes ने हासिल की.

जिस IIT में दाखिला नहीं मिला, वहीं बने प्रोफेसर

करीब 14 साल बाद, 2016 में अर्जुन जैन IIT Bombay में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर लौटे. यहां उन्होंने कंप्यूटर विज़न से जुड़े विषय पढ़ाए और PhD छात्रों का मार्गदर्शन किया. इसके बाद उन्होंने उद्योग जगत में भी काम किया. Apple में वरिष्ठ शोधकर्ता के रूप में काम करने के बाद उन्होंने Bengaluru में Fast Code AI की स्थापना की. उनका काम AI, कंप्यूटर विज़न और रिसर्च-आधारित तकनीकों से जुड़ा रहा.

असफलता नहीं, सही दिशा चुनना था असली मोड़

अर्जुन जैन की कहानी की सबसे बड़ी सीख JEE में मिली असफलता नहीं, बल्कि उसके बाद लिया गया फैसला है. उन्होंने सिर्फ इसलिए अपनी रुचि नहीं बदली क्योंकि IIT की एक सीट मिल सकती थी. उन्होंने कंप्यूटर साइंस को चुना, लगातार रिसर्च की और उसी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई. उनका सफर बताता है कि एक परीक्षा का परिणाम मंजिल नहीं होता. असली फर्क उस फैसले से पड़ता है जो हम परिणाम के बाद लेते हैं.