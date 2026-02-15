Home > शिक्षा > JEE IIT Course: अब बिना JEE भी मिलेगा IIT में एडमिशन, जानिए कौन से कोर्स हैं शामिल

JEE IIT Course: अब बिना JEE भी मिलेगा IIT में एडमिशन, जानिए कौन से कोर्स हैं शामिल

JEE IIT Course: स्टूडेंट्स अक्सर मानते है कि इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IITs) में एडमिशन सिर्फ JEE स्कोर के आधार पर होता है. यह बात मुख्य रूप से अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम पर लागू होती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा बारीक है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 15, 2026 6:17:55 PM IST

JEE IIT Course: स्टूडेंट्स अक्सर मानते है कि इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IITs) में एडमिशन सिर्फ JEE स्कोर के आधार पर होता है. यह बात मुख्य रूप से अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम पर लागू होती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा बारीक है. आज कई IITs शॉर्ट-टर्म ऑनलाइन और सर्टिफ़िकेट प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं जिनमें एडमिशन के लिए JEE स्कोर की जरूरत नहीं होती है.

ये कोर्स डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग जैसे उभरते हुए फ़ील्ड में इंडस्ट्री-रेडी स्किल देते है. आइए कुछ खास कोर्स पर करीब से नजर डालते है.

बॉम्बे (IIT बॉम्बे)- Python प्रोग्रामिंग

SWAYAM प्लेटफ़ॉर्म के जरिए IIT बॉम्बे द्वारा ऑफर किया जाने वाला Python कोर्स हाई स्कूल से पोस्टग्रेजुएट लेवल तक के स्टूडेंट्स के लिए सही है. इसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर, फ़ंक्शन, लिस्ट, डिक्शनरी, फ़ाइल हैंडलिंग और ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे 24 मॉड्यूल शामिल है. यह कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो सॉफ़्टवेयर डेवलपमेंट और डेटा साइंस में करियर बनाने में दिलचस्पी रखते है.

मद्रास (IIT मद्रास)- थर्मोडायनामिक्स

IIT मद्रास का यह कोर्स क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से समझाता है. यह एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एंट्रॉपी और थर्मोडायनामिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ पर फोकस करता है. यह कोर्स बायोटेक्नोलॉजी और उससे जुड़े फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर उपयोगी है.

 खड़गपुर (IIT खड़गपुर)- इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स

IIT खड़गपुर का यह सेल्फ-पेस्ड कोर्स साइंस और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को एक मजबूत मैथमेटिकल बेस देता है. इसमें डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा और डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे जरूरी टॉपिक शामिल है. मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर सीरीज़, मल्टीपल इंटीग्रल, वेक्टर स्पेस और आइजेनवैल्यू जैसे टॉपिक इसे टेक्निकल स्टडीज के लिए बहुत उपयोगी बनाते है.

दिल्ली (IIT दिल्ली)- रोबोटिक्स में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम

IIT दिल्ली का पांच महीने का ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसमें AI और मशीन लर्निंग-बेस्ड रोबोटिक्स एप्लीकेशन, इंडस्ट्री ट्रेंड और रिसर्च शामिल है. कम से कम 50% मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है.

गुवाहाटी (IIT गुवाहाटी)- जेनेटिक इंजीनियरिंग और एप्लीकेशन

IIT गुवाहाटी में यह NPTEL कोर्स जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की गहराई में जाता है. इसमें जीन एक्सप्रेशन, क्लोनिंग, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी और जीन थेरेपी जैसे टॉपिक शामिल है. लाइफ साइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए यह कोर्स थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज का बैलेंस देता है.

ये कोर्स क्यों चुनें?

इन IIT सर्टिफिकेट प्रोग्राम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनके लिए ट्रेडिशनल एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं होती है. इसके अलावा ये कोर्स फ्लेक्सिबल, ऑनलाइन और इंडस्ट्री-ओरिएंटेड है. अगर आप JEE के बिना IIT में पढ़ने का सपना देख रहे हैं, तो ये कोर्स आपके लिए एक शानदार मौका हो सकते है.

