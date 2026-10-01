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JEE Success Story: कभी पैसों की थी तंगी, आज करोड़ों का पैकेज, IIT बॉम्बे के इस लड़के ने ऐसे लिखी सफलता की कहानी

JEE Success Story: शशांक अग्रवाल की सफलता की कहानी जानें, जिन्होंने JEE Advanced में AIR 20 हासिल कर IIT बॉम्बे से पढ़ाई की और रिपोर्ट्स के अनुसार 1.5 करोड़ का पैकेज पाया.

By: Munna Verma | Published: October 1, 2026 11:23:17 AM IST

JEE AIR 20 से 1.5 करोड़ के पैकेज तक का सफर
JEE AIR 20 से 1.5 करोड़ के पैकेज तक का सफर


JEE Success Story: कठिन परिस्थितियां अक्सर इंसान के हौसले की परीक्षा लेती हैं, लेकिन सही लक्ष्य और लगातार मेहनत के साथ वही परिस्थितियां सफलता की कहानी भी बन सकती हैं. शशांक अग्रवाल की कहानी इसी सोच को दर्शाती है. सीमित आर्थिक संसाधनों वाले परिवार से निकलकर JEE Advanced में AIR 20 हासिल करना, IIT बॉम्बे से पढ़ाई पूरी करना और टेक्नोलॉजी व क्वांटिटेटिव फाइनेंस के क्षेत्र में करियर बनाना उनकी मेहनत और दृढ़ता की मिसाल है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शशांक ने आगे चलकर ऐसा करियर बनाया, जिसमें उनका सालाना पैकेज करीब 1.5 करोड़ बताया गया है.

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आर्थिक चुनौतियों के बीच शिक्षा को बनाया हथियार

शशांक का शुरुआती जीवन आर्थिक रूप से आसान नहीं था. रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके पिता की मासिक आय करीब 3,000 रुपये थी. सीमित आमदनी में परिवार चलाना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उनके माता-पिता ने उनकी पढ़ाई को प्राथमिकता दी. शशांक ने भी परिस्थितियों को अपनी राह की रुकावट बनने देने के बजाय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया. पढ़ाई में उनकी रुचि और बेहतर करने की इच्छा ने धीरे-धीरे उन्हें बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया.

JEE Advanced में हासिल की AIR 20

लगातार तैयारी का परिणाम तब सामने आया जब शशांक ने JEE Main 2018 में 330 अंक हासिल किए. इसके बाद JEE Advanced में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 20 प्राप्त की. इस शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक IIT बॉम्बे में B.Tech. करने का अवसर मिला. IIT में पढ़ाई के दौरान उन्होंने केवल अकादमिक ज्ञान तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि कोडिंग, तकनीकी प्रोजेक्ट्स और समस्या-समाधान जैसे क्षेत्रों में भी अपनी क्षमताएं विकसित कीं.

IIT बॉम्बे के बाद क्वांट फाइनेंस में कदम

B.Tech. के दौरान शशांक ने A.P.T. Portfolio Pvt. Ltd. के साथ इंटर्नशिप की. इसके बाद उनका करियर क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग की ओर बढ़ा. वे Quadeye से जुड़े, जहां उन्होंने सिस्टम इंजीनियर और क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजिस्ट जैसी भूमिकाओं में काम किया. इसके बाद उन्होंने Zanskar Corporation में एनालिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया. मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी सालाना कमाई करीब 1.5 करोड़ बताई गई है.

1.5 करोड़ पैकेज में क्या शामिल है?

The Times of India की रिपोर्ट के अनुसार, उनके कुल CTC में लगभग 55 लाख की बेसिक सैलरी और करीब 50 लाख का वेरिएबल पे/परफॉर्मेंस बोनस शामिल है. रिपोर्ट में उनकी मासिक आय लगभग 8.75 रुपये लाख बताई गई है. हालांकि, CTC, बोनस और वास्तविक इन-हैंड सैलरी अलग-अलग हो सकते हैं और ये आंकड़े समय के साथ बदल भी सकते हैं.

छात्रों के लिए क्या सीख देती है कहानी?

शशांक अग्रवाल का सफर उन छात्रों के लिए प्रेरणा है जो JEE जैसी कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. उनकी कहानी बताती है कि स्पष्ट लक्ष्य, निरंतर अभ्यास, बेहतर कौशल और कठिन परिस्थितियों में धैर्य लंबे समय में बड़ा बदलाव ला सकते हैं. उनकी उपलब्धियों को केवल एक बड़े पैकेज तक सीमित करने के बजाय, इसे शिक्षा से करियर तक लगातार सीखते और आगे बढ़ते रहने की यात्रा के रूप में देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है.

Tags: IITjeeJEE Success StorySuccess story
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