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JEE Advanced Success Story: टाइल मजदूर के बेटे ने रचा इतिहास, जेईई में बनाई खास पहचान, IIT का रास्ता किया तय

JEE Advanced Success Story: राजस्थान के कोटा के एक लड़के ने आर्थिक चुनौतियों के बावजूद जेईई एडवांस्ड 2026 में शानदार रैंक हासिल कर IIT में प्रवेश का सपना पूरा किया.

By: Munna Verma | Published: June 13, 2026 2:19:52 PM IST

JEE Advanced Success Story: सरकारी सहायता और मेहनत से IIT का सपना हुआ साकार
JEE Advanced Success Story: सरकारी सहायता और मेहनत से IIT का सपना हुआ साकार


JEE Advanced Success Story: सफलता केवल संसाधनों से नहीं, बल्कि मेहनत, लगन और परिवार के अटूट समर्थन से भी हासिल की जा सकती है. राजस्थान के कोटा शहर के रहने वाले जय कुमार की कहानी इसी बात का प्रेरणादायक उदाहरण है. एक साधारण परिवार से आने वाले जय ने JEE Advanced 2026 में शानदार प्रदर्शन कर IIT में प्रवेश का रास्ता बना लिया है.

जय के पिता ललित किशोर पेशे से फ्लोर टाइल लगाने का काम करते हैं. सीमित आय के बावजूद उन्होंने अपने बेटे की शिक्षा में कभी कोई कमी नहीं आने दी. अतिरिक्त समय तक काम करके उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जय की पढ़ाई और कोचिंग बिना किसी आर्थिक बाधा के जारी रहे.

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संघर्ष से सफलता तक का सफर

जय बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रहे हैं. उन्होंने 10वीं कक्षा में 94.3 प्रतिशत और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 94.8 प्रतिशत अंक हासिल किए. इसके बाद उन्होंने JEE Main में ऑल इंडिया रैंक 19,481 और अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी में 553वीं रैंक प्राप्त की. वहीं JEE Advanced में उनकी कॉमन रैंक लिस्ट (CRL) रैंक 8,313 और SC श्रेणी रैंक 196 रही.

इन रैंकों के आधार पर जय को देश के प्रतिष्ठित IIT संस्थानों में प्रवेश मिलने की मजबूत संभावना है. हालांकि उनकी पहली पसंद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, जिसके लिए उन्होंने JoSAA काउंसलिंग के दौरान अपनी प्राथमिकताएं पहले ही दर्ज कर दी हैं.

परिवार का त्याग बना सफलता की नींव

जय अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता को देते हैं. उनका कहना है कि परिवार ने हमेशा पढ़ाई को प्राथमिकता दी और जरूरी संसाधनों की व्यवस्था की. ऑनलाइन क्लासेज के लिए इंटरनेट कनेक्शन और लैपटॉप जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना परिवार के लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना किया. 

जय के पिता रोजाना उन्हें कोचिंग छोड़ने, दोपहर का भोजन पहुंचाने और वापस घर लाने की जिम्मेदारी भी निभाते थे. यह सब वे अपने काम के साथ संतुलित करके करते रहे.

सरकारी योजना से मिली आर्थिक मदद

परिवार को राजस्थान सरकार की अनुप्रति योजना का भी लाभ मिला. इस योजना के तहत जय की कोचिंग फीस की प्रतिपूर्ति हुई, जिससे आर्थिक दबाव काफी हद तक कम हो गया और वे अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सके.

मॉक टेस्ट और अनुशासन ने दिलाई कामयाबी

जय बताते हैं कि उनकी सफलता में नियमित मॉक टेस्ट और आत्मविश्लेषण की अहम भूमिका रही. शुरुआत में अपेक्षित अंक नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों को समझकर सुधार किया. धीरे-धीरे उनका प्रदर्शन बेहतर होता गया और वे शीर्ष छात्रों की प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गए.

Tags: IITjeeSuccess story
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