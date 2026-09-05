Home > शिक्षा > JEE Success Story: झुग्गी में पला-बढ़ा, आंखों में था IIT का सपना, मजदूर के बेटे ने ऐसे बदली अपनी कहानी

JEE Success Story: झुग्गी में पला-बढ़ा, आंखों में था IIT का सपना, मजदूर के बेटे ने ऐसे बदली अपनी कहानी

JEE Advanced Success Story: मुंबई के छोटे से किराए के कमरे में रहकर अभिषेक सुजीत शर्मा ने JEE Advanced में सफलता हासिल की और IIT दिल्ली में एडमिशन पाया.

By: Munna Verma | Published: September 5, 2026 11:26:16 AM IST

JEE Advanced Success Story: पड़ोसी के Wi-Fi और छत पर पढ़ाई से IIT दिल्ली तक
JEE Advanced Success Story: पड़ोसी के Wi-Fi और छत पर पढ़ाई से IIT दिल्ली तक


JEE Advanced Success Story: बड़े सपने देखने के लिए बड़ी सुविधाओं का होना जरूरी नहीं है. अगर लक्ष्य साफ हो और उसे पाने का जुनून हो, तो सीमित संसाधनों के बीच भी सफलता की राह बनाई जा सकती है. मुंबई के लोकमान्य तिलक नगर में बेहद साधारण परिस्थितियों में रहने वाले अभिषेक सुजीत शर्मा की कहानी इसका शानदार उदाहरण है.

आर्थिक परेशानियों, छोटे से किराए के कमरे और पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल न होने के बावजूद अभिषेक ने कठिन JEE Advanced परीक्षा में सफलता हासिल की और IIT दिल्ली में प्रवेश पाने में कामयाब रहे. उनकी उपलब्धि न केवल परिवार के लिए गर्व का पल है, बल्कि उन छात्रों के लिए भी उम्मीद की किरण है जो संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं.

You Might Be Interested In

एक कमरे का घर, लेकिन सपने आसमान से बड़े

अभिषेक अपने परिवार के साथ मुंबई के लोकमान्य तिलक नगर में एक छोटे से किराए के कमरे में रहते थे. परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी चुनौतीपूर्ण था. घर छोटा होने और आसपास लगातार शोर रहने के कारण पढ़ाई के लिए एकाग्रता बनाए रखना आसान नहीं था. लेकिन इन परेशानियों ने अभिषेक के इरादे को कमजोर नहीं किया. उन्होंने उपलब्ध परिस्थितियों में ही पढ़ाई का रास्ता निकाला और अपने लक्ष्य पर लगातार ध्यान बनाए रखा.

डेटा खत्म हुआ तो पड़ोसी का Wi-Fi बना सहारा

JEE की तैयारी के दौरान ऑनलाइन स्टडी मटीरियल और क्लास अभिषेक के लिए काफी अहम थे. मगर इंटरनेट का खर्च उठाना हमेशा आसान नहीं था. जब मोबाइल डेटा खत्म हो जाता, तो वे पड़ोसी के Wi-Fi की मदद से अपनी पढ़ाई जारी रखते थे. बेहतर नेटवर्क की जरूरत पड़ने पर कई बार वे घर की छत पर जाकर बैठते थे. वहीं से ऑनलाइन क्लास करते, जरूरी स्टडी मटीरियल देखते और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते. यह संघर्ष दिखाता है कि संसाधनों की कमी के बावजूद सीखने की इच्छा कितनी मजबूत हो सकती है.

पिता मजदूर, फिर भी बेटे के सपने को मिला पूरा साथ

अभिषेक के पिता एक स्टील फैब्रिकेशन कंपनी में मजदूर के रूप में काम करते हैं. सीमित आमदनी में चार सदस्यों वाले परिवार का खर्च चलाना आसान नहीं था. इसके बावजूद उनके माता-पिता ने अभिषेक की पढ़ाई को प्राथमिकता दी और IIT में पढ़ने के उनके सपने को लगातार प्रोत्साहित किया. एक छोटे घर में रहने के बावजूद परिवार ने कोशिश की कि अभिषेक को पढ़ाई के लिए जितना संभव हो, उतना शांत माहौल मिल सके. यही पारिवारिक सहयोग उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बना.

JEE Advanced में सफलता ने बदल दी कहानी

लंबी मेहनत और तमाम चुनौतियों के बाद जब JEE Advanced का परिणाम आया, तो अभिषेक की मेहनत सफल साबित हुई. अच्छे प्रदर्शन के दम पर उन्हें IIT दिल्ली में एडमिशन मिला. अभिषेक का बचपन से वैज्ञानिक बनने का सपना रहा है. IIT दिल्ली में दाखिला उनके इसी लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

ये भी पढ़ें…

DU Vacancy: दिल्ली विश्वविद्यालय में बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका, अप्लाई करने के बचे हैं चंद दिन, अच्छी है सैलरी
NEET Success Story: आंगनबाड़ी में मां करती काम, पिता हैं किसान, बेटी ने बिना कोचिंग NEET क्रैक कर रचा इतिहास

छात्रों के लिए अभिषेक की कहानी में बड़ा संदेश

अभिषेक की सफलता सिर्फ एक परीक्षा पास करने की कहानी नहीं है. यह बताती है कि आर्थिक कठिनाइयां, सीमित जगह या इंटरनेट जैसी समस्याएं किसी मेहनती छात्र की मंजिल तय नहीं करतीं. स्पष्ट लक्ष्य, आत्मविश्वास, परिवार का साथ और लगातार मेहनत यही वे ताकतें हैं जिनके सहारे अभिषेक ने मुंबई के छोटे से कमरे से IIT दिल्ली तक का सफर तय किया. 

Tags: iit delhijeeJEE Success Story
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जब सुकेश चंद्रशेखर ने बताया जैकलीन से जलती थीं नोरा

September 5, 2026

भारत के 8 चमत्कारी कृष्ण मंदिर: जहां आज भी महसूस...

September 4, 2026

वीकएंड को 6 फिल्में और सीरीज बनाएंगी खास

September 4, 2026

दिल चाहता है में थप्पड़ कांड वाले सीन पर फरहान...

September 4, 2026

EPFO में मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें?

September 4, 2026

बिग बॉस के 5 सबसे विवादित कांड, जानिए किनके-किनके बीच...

September 4, 2026
JEE Success Story: झुग्गी में पला-बढ़ा, आंखों में था IIT का सपना, मजदूर के बेटे ने ऐसे बदली अपनी कहानी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

JEE Success Story: झुग्गी में पला-बढ़ा, आंखों में था IIT का सपना, मजदूर के बेटे ने ऐसे बदली अपनी कहानी
JEE Success Story: झुग्गी में पला-बढ़ा, आंखों में था IIT का सपना, मजदूर के बेटे ने ऐसे बदली अपनी कहानी
JEE Success Story: झुग्गी में पला-बढ़ा, आंखों में था IIT का सपना, मजदूर के बेटे ने ऐसे बदली अपनी कहानी
JEE Success Story: झुग्गी में पला-बढ़ा, आंखों में था IIT का सपना, मजदूर के बेटे ने ऐसे बदली अपनी कहानी