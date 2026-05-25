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JEE Advanced Answer Key 2026 Released: जेईई एडवांस्ड आंसर की जारी, इस Direct Link से करें डाउनलोड

JEE Advanced Answer Key 2026 Today: आईआईटी जेईई एडवांस्ड आंसर की जारी कर दी गई है. इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए उम्मीदवार सीधे इस लिंक jeeadv.ac.in के जरिए आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Last Updated: May 25, 2026 10:56:39 AM IST

JEE Advanced Answer Key 2026 Today: जेईई एडवांस्ड आंसर की आज जारी की जाएगी.
JEE Advanced Answer Key 2026 Today: जेईई एडवांस्ड आंसर की आज जारी की जाएगी.


JEE Advanced Answer Key 2026 Today: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की ने आज यानी 25 मई को जेईई एडवांस्ड की आंसर की जारी कर दी है. उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं, वे प्रोविजनल आंसर की जेईई एडवांस्ड की आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.

उम्मीदवारों के लिए यह आंसर की बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से वे अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं. साथ ही यदि किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर उम्मीदवारों को कोई आपत्ति है, तो वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी चुनौती भी दर्ज कर सकते हैं.

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26 मई शाम 5 बजे तक दर्ज कर सकते हैं आपत्ति

IIT रुड़की द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, प्रोविजनल आंसर की के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 26 मई 2026 शाम 5 बजे तक है. इसके बाद objection window बंद कर दी जाएगी और किसी भी प्रकार की चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी.

विशेषज्ञों का मानना है कि उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज कराने से पहले संबंधित प्रश्न और आधिकारिक उत्तर को अच्छी तरह जांच लेना चाहिए. सही प्रमाण और तर्क के साथ दर्ज की गई आपत्तियों पर ही विचार किया जाएगा.

JEE Advanced Answer Key 2026 ऐसे करें डाउनलोड

JEE Advanced की आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाएं.
होम पेज पर दिखाई दे रहे “JEE Advanced Answer Key 2026” लिंक पर क्लिक करें.
एक नया लॉगिन पेज खुलेगा.
रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और अन्य जरूरी लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें.
“Submit” बटन पर क्लिक करते ही आपकी आंसर की स्क्रीन पर दिखाई देगी.
भविष्य के उपयोग के लिए इसे डाउनलोड करें और प्रिंट आउट सुरक्षित रखें.

1 जून 2026 को आएगा रिजल्ट

JEE Advanced 2026 का रिजल्ट 1 जून 2026 को घोषित किया जाएगा. इसी दिन फाइनल आंसर की भी जारी की जाएगी. फाइनल आंसर की जारी होने के बाद उसमें किसी प्रकार की चुनौती स्वीकार नहीं होगी. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपनी ऑल इंडिया रैंक (AIR) और कटऑफ के आधार पर IITs में प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे.

दो शिफ्ट में आयोजित हुई थी परीक्षा

JEE Advanced 2026 परीक्षा का आयोजन 17 मई 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. परीक्षा दो शिफ्टों पेपर 1: सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और पेपर 2: दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की गई थी. दोनों पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अलग-अलग सेक्शन शामिल थे. प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया गया था.

IIT में एडमिशन का प्रमुख आधार है JEE Advanced

JEE Advanced देश की सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में से एक मानी जाती है. इस परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर छात्रों को IITs के बैचलर, इंटीग्रेटेड मास्टर्स और ड्यूल डिग्री प्रोग्राम्स में प्रवेश मिलता है. जेईई एडवांस्ड का आयोजन ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड (JAB 2026) के मार्गदर्शन में सात जोनल कोऑर्डिनेटिंग IITs द्वारा किया जा रहा है. IIT में दाखिले से जुड़े सभी अंतिम निर्णय JAB 2026 द्वारा लिए जाएंगे.

ये भी पढ़ें: एनसीईआरटी और एससीईआरटी में क्या है फर्क, दोनों में कौन है बेहतर? जानें इनकी खासियतें

Tags: IIT RoorkeejeeJEE Advanced
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