JEE Advanced Admit Card 2026 Date: जेईई एडवांस्ड एडमिट कार्ड jeeadv.nic.in पर कल, ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

JEE Advanced Admit Card 2026 Date: देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में शामिल JEE Advanced 2026 में शामिल होने जा रहे लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. Indian Institute of Technology Kanpur 11 मई को JEE Advanced 2026 का एडमिट कार्ड जारी करेगा. एक बार लिंक एक्टिव होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.nic.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे.

यह एडमिट कार्ड परीक्षा में प्रवेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों में से एक है. बिना एडमिट कार्ड और वैध फोटो आईडी के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

कब और कहां जारी होगा JEE Advanced 2026 Admit Card?

Indian Institute of Technology Kanpur द्वारा आयोजित की जा रही JEE Advanced 2026 के एडमिट कार्ड 11 मई को ऑनलाइन जारी किए जाएंगे. उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स की मदद से इसे डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी.

JEE Advanced 2026 Admit Card डाउनलोड करने का आसान तरीका

JEE Advanced की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर दिखाई दे रहे “JEE Advanced 2026 Admit Card” लिंक पर क्लिक करें.

अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी दर्ज करें.

लॉगिन डिटेल्स सबमिट करते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

हॉल टिकट डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

18 मई को होगी परीक्षा, दोनों पेपर देना अनिवार्य

JEE Advanced 2026 का आयोजन 18 मई 2026 को दो पालियों में किया जाएगा. पेपर 1 सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगा, जबकि पेपर 2 दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा. परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए दोनों पेपर देना अनिवार्य होगा. किसी एक पेपर में अनुपस्थित रहने पर उम्मीदवार का परिणाम मान्य नहीं माना जाएगा.

एडमिट कार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

JEE Advanced 2026 एडमिट कार्ड में उम्मीदवार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होंगी, जिनमें नाम, रोल नंबर, फोटो, हस्ताक्षर, परीक्षा केंद्र का पता, रिपोर्टिंग समय और परीक्षा दिवस से जुड़े जरूरी निर्देश शामिल होंगे. छात्रों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांच लें. यदि किसी प्रकार की गलती दिखाई देती है, तो तुरंत परीक्षा प्राधिकरण से संपर्क करें.

परीक्षा केंद्र पर इन दस्तावेज़ों को ले जाना जरूरी

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या स्कूल आईडी ले जाना अनिवार्य होगा. बिना आवश्यक दस्तावेज़ों के परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.