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JEE Advanced AAT Result 2026 Out: IIT रुड़की ने जारी किया रिजल्ट, इस Direct Link से करें चेक

JEE Advanced AAT Result 2026 जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर अपना क्वालिफाइंग स्टेटस चेक कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 7, 2026 4:08:33 PM IST

JEE Advanced AAT Result 2026 OUT: जेईई एडवांस्ड एएटी रिजल्ट जारी हो गया है.
JEE Advanced AAT Result 2026 OUT: जेईई एडवांस्ड एएटी रिजल्ट जारी हो गया है.


JEE Advanced AAT Result 2026 Declared: आर्किटेक्चर क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) रुड़की ने JEE Advanced Architecture Aptitude Test (AAT) 2026 का परिणाम जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना क्वालिफाइंग स्टेटस देख सकते हैं.

AAT परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाती है जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (B.Arch) कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद अब सफल उम्मीदवारों के लिए एडमिशन प्रक्रिया का अगला चरण शुरू होगा.

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क्या है JEE Advanced AAT?

JEE Advanced Architecture Aptitude Test (AAT) एक विशेष परीक्षा है, जिसे उन छात्रों के लिए आयोजित किया जाता है जो IIT में B.Arch कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं. इस परीक्षा में उम्मीदवारों की रचनात्मकता, डिज़ाइन क्षमता, दृश्य समझ और वास्तुकला से संबंधित योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है. AAT में सफल होना B.Arch प्रवेश प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन केवल क्वालिफाई करना ही अंतिम प्रवेश की गारंटी नहीं देता.

JEE Advanced AAT Result 2026 ऐसे करें चेक

JEE Advanced की आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाएं.
होमपेज पर उपलब्ध “JEE Advanced AAT Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.
अपनी लॉगिन जानकारी दर्ज करें.
सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर आपका क्वालिफाइंग स्टेटस दिखाई देगा.
भविष्य के संदर्भ के लिए परिणाम डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

AAT क्वालिफाई करने के बाद क्या होगा?

जो उम्मीदवार AAT 2026 में सफल घोषित हुए हैं, वे अब JoSAA काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से B.Arch कार्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकेंगे. काउंसलिंग के दौरान उम्मीदवारों को उपलब्ध संस्थानों और पाठ्यक्रमों के अनुसार अपनी पसंद भरनी होगी. हालांकि, सीट आवंटन कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिनमें शामिल हैं:

JEE Advanced रैंक
उम्मीदवार की श्रेणी (Category)
सीटों की उपलब्धता
JoSAA काउंसलिंग में भरे गए विकल्प

इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे काउंसलिंग की आधिकारिक तिथियों और अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखें.

JoSAA काउंसलिंग में रखें इन बातों का ध्यान

निर्धारित समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन पूरा करें.
सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें.
कॉलेज और कोर्स विकल्प सोच-समझकर भरें.
सीट आवंटन के बाद आवश्यक शुल्क और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया समय पर पूरी करें.

JEE Advanced AAT Result 2026 जारी होने के साथ ही B.Arch में प्रवेश की प्रक्रिया एक कदम आगे बढ़ चुकी है. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, उनके लिए अब JoSAA काउंसलिंग सबसे महत्वपूर्ण चरण होगा. सही समय पर सभी प्रक्रियाएं पूरी करके उम्मीदवार अपने पसंदीदा IIT में आर्किटेक्चर की पढ़ाई का सपना साकार कर सकते हैं.

Tags: IITjeeJEE Advanced
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