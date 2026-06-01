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JEE Topper Success Story: सोशल मीडिया से बनाई दूरी, रोजाना की 8-10 घंटे की पढ़ाई, अब बना टॉपर

JEE Advanced 2026 Topper Shubham Kumar: जेईई एडवांस्ड में AIR 1 हासिल करने वाले शुभम कुमार ने कड़ी मेहनत, सख्त अनुशासन और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर सफलता पाई.

By: Munna Verma | Published: June 1, 2026 12:56:25 PM IST

JEE Advanced Success Story: जेईई में हासिल की टॉप 1 रैंक
JEE Advanced Success Story: जेईई में हासिल की टॉप 1 रैंक


JEE Advanced 2026 Topper Shubham Kumar: जेईई एडवांस्ड के परिणामों ने लाखों छात्रों के बीच एक नया प्रेरणास्रोत पैदा किया है. इस वर्ष IIT दिल्ली ज़ोन के छात्र शुभम कुमार ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल कर इतिहास रच दिया. 360 में से 330 अंक प्राप्त कर उन्होंने देशभर के इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों के लिए एक मिसाल कायम की है.

बिहार के गया जिले से ताल्लुक रखने वाले शुभम कुमार का परिवार एक सामान्य पृष्ठभूमि से आता है. उनके पिता शिवकुमार एक हार्डवेयर दुकान चलाते हैं, जबकि उनकी मां कंचन देवी गृहिणी हैं. आर्थिक रूप से सीमित संसाधनों के बावजूद परिवार ने हमेशा शुभम की शिक्षा को प्राथमिकता दी. शुभम का कहना है कि उनकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान उनके माता-पिता का है. उन्होंने कभी भी आर्थिक कठिनाइयों को उनकी पढ़ाई के रास्ते में नहीं आने दिया.

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कोटा का सफर और बड़ा सपना

कक्षा 10 पूरी करने के बाद शुभम ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए राजस्थान के कोटा का रुख किया. पिछले दो वर्षों से वह एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में नियमित छात्र रहे. शुरुआत से ही उनका लक्ष्य IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करना था. आज AIR 1 हासिल करने के बाद उनका यह सपना साकार होने के बेहद करीब है.

सोशल मीडिया से दूरी, पढ़ाई से दोस्ती

जहाँ अधिकांश युवा अपना समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, वहीं शुभम ने तैयारी के दौरान इससे पूरी तरह दूरी बनाए रखी. उनका मोबाइल फोन केवल माता-पिता और शिक्षकों से संपर्क के लिए उपयोग होता था. उनके अनुसार, सोशल मीडिया केवल समय ही नहीं बल्कि मानसिक ऊर्जा भी खर्च करता है. कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए एकाग्रता सबसे महत्वपूर्ण होती है.

सफलता का मंत्र: रिवीजन और निरंतर अभ्यास

शुभम रोज़ाना 8 से 10 घंटे सेल्फ-स्टडी करते थे. हालांकि उनके अनुसार केवल लंबे समय तक पढ़ना पर्याप्त नहीं है। असली सफलता नियमित रिवीजन और निरंतर अभ्यास में छिपी होती है. वह हर दिन क्लास में पढ़ाए गए विषयों का उसी शाम पुनरावलोकन करते थे और कभी बैकलॉग नहीं बनने देते थे. इसके साथ ही वे कमजोर विषयों के कठिन सवालों को हल करने पर विशेष ध्यान देते थे.

भविष्य के उम्मीदवारों के लिए संदेश

शुभम का मानना है कि सफलता के लिए केवल प्रतिभा नहीं बल्कि मजबूत इच्छाशक्ति और अनुशासन की आवश्यकता होती है. उनका संदेश स्पष्ट है, जो विषय कठिन लगते हैं, उन्हीं पर सबसे ज्यादा मेहनत करें. यही संघर्ष अंततः सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बनता है.

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