JEE Advanced Result 2026 : जारी हुआ JEE एडवांस्ड का रिजल्ट, बिहार के शुभम कुमार ने किया टॉप; देखें दूसरे और तीसरे स्थान पर किसे मिली जगह?

JEE Advanced Result 2026: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT रुड़की) ने आज (31 मई) रात को जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE) एडवांस्ड के रिजल्ट घोषित कर दिए. इस साल, IIT दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने एग्जाम में टॉप किया है. हालांकि रिजल्ट 1 जून को जारी होने वाले थे. कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in पर अपने स्कोरकार्ड देख सकते हैं.

IIT रुड़की ने जारी किया रिजल्ट

इस साल जेईई एडवांस्ड 2026 का आयोजन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की ने किया किया. परिणाम की घोषणा आधिकारिक तौर पर 31 मई की रात को कई गई. इससे पहले 1 जून को रिजस्ट जारी किया जाना था. सभी छात्र अपने रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं.

शुभम कुमार ने किया टॉप

रैंक लिस्ट में पहला स्थान दिल्ली के शुभम कुमार ने हासिल किया है. उन्होंने 360 में से 330 अंक हासिल किए. यह इस साल का सबसे बेस्ट स्कोर माना जा रहा है.

शुभम कुमार – 330 अंक

कबीर छिल्लर – 329 अंक

जतिन चाहर – 319 अंक

दो शिफ्ट हुआ था पेपर

इस साल, JEE एडवांस्ड एग्जाम 17 मई को हुआ था. एग्जाम डबल शिफ्ट में हुआ था. एग्जाम का टाइम 3 घंटे का था. पेपर 1 सुबह की शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और पेपर 2 दोपहर की शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ था. रिजल्ट के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए, स्टूडेंट्स IE एजुकेशन पोर्टल पर चेक कर सकते हैं.

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कितने छात्रों नें दी परीक्षा?

इस साल JEE Advanced 2026 के लिए कुल 1,87,389 छात्रों ने फॉर्म भरा था. इनमें से 1,79,694 अभ्यर्थी ने दोनों पेपर दिया. परिणाम के मुताबिक, 56,880 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हो गए हैं. जिसमें से 10,107 महिला अभ्यर्थी हैं.

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