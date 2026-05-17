JEE Advanced 2026 Paper 1 Analysis: गणित ने बढ़ाई मुश्किलें, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी रहे चुनौतीपूर्ण

JEE Advanced 2026 Paper 1 Analysis: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) रुड़की द्वारा आयोजित JEE Advanced 2026 का पेपर-1 सफलतापूर्वक संपन्न हो गया. परीक्षा के बाद छात्रों और विशेषज्ञों की शुरुआती प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें पेपर को मध्यम से कठिन स्तर का बताया गया है. खासतौर पर गणित का सेक्शन सबसे लंबा और समय लेने वाला रहा, जबकि फिजिक्स ने छात्रों की अवधारणात्मक समझ की अच्छी परीक्षा ली.

इस बार परीक्षा में प्रश्नों का पैटर्न काफी संतुलित लेकिन चुनौतीपूर्ण रहा. पेपर में सिंगल करेक्ट ऑप्शन (SCQ), मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन (MCQ), मैट्रिक्स मैच और इंटीजर टाइप प्रश्न शामिल थे. इंटीजर टाइप सवालों में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन MCQ, SCQ और मैट्रिक्स मैच प्रश्नों में गलत उत्तर पर अंक काटे गए. यह पैटर्न छात्रों की सटीकता और समय प्रबंधन दोनों की परीक्षा लेने वाला साबित हुआ.

फिजिक्स सेक्शन: अवधारणाओं की गहरी समझ जरूरी

विशेषज्ञों के अनुसार, फिजिक्स का सेक्शन इस बार अपेक्षाकृत कठिन और लंबा था. इसमें मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स से सवाल पूछे गए. घूर्णन (Rotation) से जुड़े बहु-अवधारणा वाले प्रश्नों ने छात्रों को सबसे ज्यादा चुनौती दी। कई प्रश्न सीधे फार्मूला आधारित नहीं थे, बल्कि कॉन्सेप्ट की गहराई समझने की मांग कर रहे थे.

केमिस्ट्री: पेचीदा लेकिन संतुलित सेक्शन

केमिस्ट्री सेक्शन को छात्रों और शिक्षकों ने मध्यम स्तर का माना, लेकिन इसमें कई सवाल ट्रिकी थे. फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और आयनिक संतुलन जैसे अध्यायों से प्रश्न पूछे गए. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन और स्टिरियोकैमिस्ट्री पर फोकस रहा. वहीं, बायोमॉलिक्यूल्स और पॉलिमर जैसे टॉपिक्स का वेटेज अपेक्षाकृत कम देखने को मिला.

गणित बना सबसे कठिन और लंबा सेक्शन

अधिकांश छात्रों ने गणित को पेपर का सबसे कठिन हिस्सा बताया. सवालों की लंबाई और कैलकुलेशन ने काफी समय लिया. सेक्शन में डिफरेंशियल इक्वेशन, डेफिनिट इंटीग्रल, प्रॉबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर और 3D ज्योमेट्री जैसे महत्वपूर्ण अध्याय शामिल थे. हालांकि सवाल हल करने योग्य थे, लेकिन उन्हें कम समय में पूरा करना आसान नहीं था.

छात्रों के लिए क्या संकेत देता है यह पेपर?

JEE Advanced 2026 का पेपर यह स्पष्ट संकेत देता है कि केवल रटने से सफलता संभव नहीं है. परीक्षा ने छात्रों की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, समय प्रबंधन और विश्लेषणात्मक क्षमता को परखा. विशेषज्ञों का मानना है कि जिन छात्रों ने नियमित अभ्यास और गहरी समझ के साथ तैयारी की थी, उनके लिए पेपर संतुलित साबित हो सकता है.