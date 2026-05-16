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JEE Advanced 2026 Exam Tomorrow: जेईई एडवांस्ड की परीक्षा कल, एग्जाम सेंटर जाने से पहले पढ़ें ये जरूरी बातें

IIT रुड़की द्वारा JEE Advanced 2026 परीक्षा 17 मई को दो पालियों में आयोजित होगी. लाखों छात्र शामिल होंगे, इसलिए परीक्षा नियमों और दिशानिर्देशों का पालन जरूरी है.

By: Munna Verma | Published: May 16, 2026 6:21:20 PM IST

JEE Advanced 2026 की परीक्षा कल आयोजित की जाएगी.
JEE Advanced 2026 की परीक्षा कल आयोजित की जाएगी.


JEE Advanced 2026 Exam Tomorrow: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की द्वारा आयोजित JEE Advanced 2026 परीक्षा रविवार, 17 मई को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में संपन्न होगी. यह परीक्षा इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसमें लाखों छात्र शामिल होते हैं. ऐसे में परीक्षा से जुड़े नियमों और दिशा-निर्देशों को समझना बेहद जरूरी है ताकि अंतिम समय में किसी तरह की परेशानी न हो.

JEE Advanced 2026 में दो पेपर होंगे. पेपर 1 सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और पेपर 2 दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा. PwD उम्मीदवारों को अतिरिक्त एक घंटे का समय दिया जाएगा. प्रश्नपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगा, जिससे छात्र अपनी सुविधा अनुसार भाषा चुन सकते हैं.

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एडमिट कार्ड और जरूरी दस्तावेज़

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर निम्नलिखित दस्तावेज़ साथ ले जाना अनिवार्य है:

प्रिंटेड एडमिट कार्ड
एक वैध फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि)
दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

एडमिट कार्ड में नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और अन्य निर्देश शामिल होते हैं. किसी भी गलती की स्थिति में तुरंत संबंधित प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, वे निर्धारित समय तक इसे डाउनलोड कर सकते हैं.

परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाएं और क्या नहीं

परीक्षा हॉल में केवल सीमित वस्तुओं की अनुमति होगी। उम्मीदवारों को केवल यह चीजें साथ ले जाने की अनुमति है:

पारदर्शी पानी की बोतल
पेन और पेंसिल
एडमिट कार्ड
फोटो ID

वहीं, मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, ईयरफोन और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पूरी तरह प्रतिबंधित हैं. इसके अलावा बैग, नोट्स, घड़ियां और अन्य स्टेशनरी आइटम भी अंदर नहीं ले जा सकते.

ड्रेस कोड और सुरक्षा नियम

परीक्षा के दौरान सुरक्षा जांच और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे हल्के और साधारण कपड़े पहनें. धातु वाले आभूषण जैसे अंगूठी, चेन, झुमके, ब्रेसलेट आदि पहनने से बचें. भारी बटन वाले कपड़े या ताबीज़ भी अनुमति नहीं है. चप्पल या सैंडल जैसे खुले फुटवियर पहनना बेहतर माना जाता है.

परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना बेहद जरूरी है ताकि किसी भी तरह की देरी या भीड़ से बचा जा सके. रिपोर्टिंग समय और केंद्र का पता एडमिट कार्ड में ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं. JEE Advanced 2026 सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला अवसर है, इसलिए सभी निर्देशों का पालन करते हुए आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें.

Tags: IITJEE Advanced 2026
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