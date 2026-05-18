JEE Advanced 2026: जेईई एडवांस्ड आंसर की, रिजल्ट और रैंक लिस्ट कब होगी जारी? देखें यहां पूरा शेड्यूल

JEE Advanced 2026: देशभर के लाखों छात्रों के लिए इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सपना माने जाने वाली Indian Institutes of Technology में प्रवेश की राह तय करने वाली परीक्षा JEE Advanced 2026 आखिरकार संपन्न हो चुकी है. यह परीक्षा रविवार, 17 मई 2026 को देश के कई परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई. इस साल परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी IIT Roorkee को दी गई थी.

अब परीक्षा खत्म होने के बाद उम्मीदवारों की नजरें आंसर की, रिस्पॉन्स शीट, रिजल्ट और काउंसलिंग प्रोसेस पर टिकी हुई हैं. IIT Roorkee ने आधिकारिक पोर्टल पर परीक्षा के बाद का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है, जिससे छात्रों को आगे की प्रक्रिया समझने में आसानी होगी.

JEE Advanced 2026 Response Sheet कब होगी जारी?

जिन उम्मीदवारों ने Paper 1 और Paper 2 दोनों दिए हैं, उनकी रिस्पॉन्स शीट 21 मई 2026 को शाम 5 बजे (IST) जारी की जाएगी. छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपनी प्रतिक्रियाएं देख सकेंगे. रिस्पॉन्स शीट छात्रों को अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगाने में मदद करेगी. इससे वे आंसर के साथ अपने उत्तरों का मिलान कर पाएंगे।

प्रोविजनल आंसर की और Objection Window

IIT Roorkee द्वारा जेईई एडवांस्ड 2026 की प्रोविजनल आंसर की 25 मई 2026 को सुबह 10 बजे जारी की जाएगी. इसके बाद उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज कराने या फीडबैक देने का मौका मिलेगा. फीडबैक विंडो 25 मई से 26 मई 2026 शाम 5 बजे तक खुली रहेगी. यदि किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर उम्मीदवारों को संदेह है, तो वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

फाइनल आंसर की और रिजल्ट डेट

फाइनल आंसर की 1 जून 2026 को सुबह 10 बजे जारी होगी. इसी फाइनल आंसर की के आधार पर छात्रों के अंतिम अंक तय किए जाएंगे. इसके बाद किसी प्रकार का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसी दिन JEE Advanced 2026 का रिजल्ट भी घोषित किया जाएगा. उम्मीदवार अपनी कैटेगरी वाइज ऑल इंडिया रैंक (AIR) आधिकारिक पोर्टल पर देख सकेंगे.

कैसे तैयार होगी JEE Advanced Rank List?

रैंक लिस्ट फिजिक्स, केमेस्ट्री और मैथेमेटिक्स में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी. बेहतर स्कोर करने वाले उम्मीदवारों को IITs में पसंदीदा ब्रांच मिलने की संभावना अधिक रहती है. कट-ऑफ और रैंक इस साल पेपर के कठिनाई स्तर और छात्रों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी.

B.Arch उम्मीदवारों के लिए AAT 2026 जरूरी

जो छात्र IIT BHU, IIT Kharagpur और IIT Roorkee में B.Arch कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, उन्हें Architecture Aptitude Test (AAT) 2026 पास करना होगा.

AAT 2026 महत्वपूर्ण तारीखें

रजिस्ट्रेशन: 1 जून से 2 जून 2026

परीक्षा तिथि: 4 जून 2026

रिज़ल्ट: 7 जून 2026

AAT में कोई अलग रैंक जारी नहीं की जाती. उम्मीदवारों को केवल “पास” होना आवश्यक होता है.

JoSAA Counselling 2026 से होगा एडमिशन

IITs, NITs और अन्य संस्थानों में एडमिशन प्रक्रिया संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण यानी JoSAA Counselling 2026 के माध्यम से पूरी की जाएगी. रिज़ल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को ऑनलाइन कॉलेज और ब्रांच की पसंद भरनी होगी। सीट आवंटन जेईई एडवांस्ड रैंक, कैटेगरी और उपलब्ध सीटों के आधार पर किया जाएगा. साथ ही, IIT में प्रवेश के लिए छात्रों को कक्षा 12वीं में कम से कम 75% अंक (SC/ST/PwD उम्मीदवारों के लिए 65%) या बोर्ड परीक्षा के टॉप 20 परसेंटाइल में होना जरूरी है.