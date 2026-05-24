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JEE Advanced Answer Key 2026 Date: जेईई एडवांस्ड आंसर की jeeadv.ac.in पर कल, ऐसे करें डाउनलोड

JEE Advanced Answer Key 2026 Date: आईआईटी रुड़की के जरिए कल जेईई एडवांस्ड की आंसर की जारी की जा सकती है. जो कोई भी इसके लिए उपस्थित हुए हैं, वे सीधे इस लिंक jeeadv.ac.in के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: May 24, 2026 8:50:37 PM IST

JEE Advanced Answer Key कल जारी की जा सकती है.
JEE Advanced Answer Key कल जारी की जा सकती है.


JEE Advanced Answer Key 2026 Date: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) रुड़की कल यानी 25 मई को जेईई एडवांस्ड की आंसर की जारी कर सकता है. इस परीक्षा के लिए जो कोई भी शामिल हुए हैं, वे जेईई एडवांस्ड की आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर अपना आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं. जिन कैंडिडेट्स ने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया था, वे ऑनलाइन अपनी प्रोविजनल आंसर की और अपने रिकॉर्ड किए गए जवाब देख सकेंगे.

JEE Advanced 2026 का आयोजन 24 मई को पूरे भारत के एग्जाम सेंटर्स पर दो शिफ्ट में किया गया था. पेपर 1 सुबह की शिफ्ट में हुआ, जबकि पेपर 2 दोपहर की शिफ्ट में हुआ. यह एग्जाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IITs) में एडमिशन के लिए आयोजित किया जाता है और इसमें केवल वही कैंडिडेट्स शामिल हो सकते थे जिन्होंने JEE Main 2026 क्वालिफाई किया था और तय कट-ऑफ को पूरा किया था.

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कैंडिडेट्स ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके लॉग इन करके JEE Advanced 2026 की आंसर की देख सकते हैं. उम्मीद है कि इंस्टीट्यूट आंसर की के साथ-साथ कैंडिडेट्स की रिस्पॉन्स शीट और रिकॉर्ड किए गए जवाब भी उपलब्ध कराएगा.

JEE Advanced 2026 का फाइनल रिजल्ट, सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद, संशोधित फाइनल आंसर की के आधार पर तैयार किया जाएगा. जो कैंडिडेट्स यह एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, वे पूरे देश में IITs और अन्य भाग लेने वाले इंजीनियरिंग संस्थानों में एडमिशन के लिए JoSAA काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के पात्र हो जाएंगे.

JEE Advanced Answer Key 2026 ऐसे करें डाउनलोड

JEE Advanced की आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाएं.
उस लिंक पर क्लिक करें, जहां JEE Advanced Answer Key 2026 लिखा हो.
एक PDF फाइल खुलेगी.
आंसर की चेक करें और इसे सेव कर सकते हैं.

Tags: Answer KeyJEE Advanced
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