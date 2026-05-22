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JEE Advanced 2026 Answer Key Date: जेईई एडवांस्ड आंसर की इस दिन होगी जारी, यहां से कर पाएंगे डाउनलोड

IIT रुड़की ने 17 मई 2026 को JEE Advanced आयोजित किया. प्रोविज़नल आंसर-की इस दिन जारी होगी, उम्मीदवार jeeadv.ac.in पर समीक्षा और सुझाव दे सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: May 22, 2026 11:18:43 AM IST

JEE Advanced 2026 Answer Key Date: जेईई एडवांस्ड आंसर की इस दिन जारी होगी
JEE Advanced 2026 Answer Key Date: जेईई एडवांस्ड आंसर की इस दिन जारी होगी


JEE Advanced 2026 Answer Key Date: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT), रुड़की ने 17 मई 2026 को JEE Advanced 2026 का आयोजन किया. यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित की गई थी, जिन्होंने JEE Main 2026 में क्वालिफ़ाई किया था. JEE Advanced के माध्यम से IITs अपने अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम में प्रवेश प्रदान करते हैं. जिन छात्रों ने इस परीक्षा में रैंक प्राप्त की है, वे JoSAA (Joint Seat Allocation Authority) के जरिए सीट आवंटन प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य हैं. JoSAA की प्रक्रिया IIT में एडमिशन पाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार, IIT रुड़की 25 मई 2026 को सुबह 10 बजे JEE Advanced की प्रोविज़नल आंसर-की जारी करेगा. उम्मीदवारों को 25 मई से 26 मई तक अपनी राय और सुझाव देने की अनुमति होगी. IIT रुड़की ने प्रश्न पत्र पहले ही jeeadv.ac.in पर अपलोड कर दिए हैं. उम्मीदवार रॉ स्कोर का अनुमान लगाने के लिए प्रोविज़नल आंसर-की और आधिकारिक मार्किंग स्कीम का उपयोग कर सकते हैं. प्राप्त सुझावों के आधार पर, परीक्षा निकाय JEE Advanced 2026 की फाइनल आंसर-की तैयार करेगा.

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परिणाम और काउंसलिंग का शेड्यूल

अधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, 1 जून 2026 को JEE Advanced 2026 का परिणाम घोषित होने की संभावना है. इसके तुरंत बाद, JoSAA काउंसलिंग प्रक्रिया 2 जून 2026 से शुरू होने की उम्मीद है. पिछले वर्ष यह प्रक्रिया एक दिन बाद शुरू हुई थी, इसलिए इस बार छात्रों को जल्दी तैयारी करने का मौका मिलेगा.

परीक्षा संरचना और विषय

JEE Advanced 2026 में दो प्रश्न पत्र पेपर 1 और पेपर 2 शामिल थे. प्रत्येक पेपर तीन घंटे का था. दोनों पेपरों में शामिल होना हर उम्मीदवार के लिए अनिवार्य था. प्रश्न पत्र में फिजिक्स, केमेस्ट्री और मैथ्स के तीन खंड थे. प्रश्नों को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि वे छात्रों की सैद्धांतिक समझ, तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता का परीक्षण कर सकें. यह परीक्षा तकनीकी दक्षता और समस्या समाधान की क्षमता को नापने का एक विश्वसनीय माध्यम है.

IITs: राष्ट्रीय महत्व के संस्थान

IITs राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, जिन्हें संसद के अधिनियमों के माध्यम से शिक्षा में उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया. JEE Advanced इन संस्थानों में प्रवेश पाने का प्रमुख मार्ग है, जो देश के टैलेंटेड छात्रों को उभरने का अवसर प्रदान करता है.

Tags: home-hero-pos-2iit KanpurJEE Advanced
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