JEE Success Story: भाई से बढ़कर नहीं लगी IIT Bombay की सीट, AIR 32 छात्र का फैसला बना मिसाल

JEE Advanced Success Story: जेईई एडवांस्ड में शानदार रैंक हासिल करने वाले अधिकांश छात्र IIT Bombay के Computer Science प्रोग्राम में दाखिला पाने का सपना देखते हैं. लेकिन ओडिशा के दो जुड़वां भाइयों ने अपनी सफलता की कहानी को एक अलग ही पहचान दी. उन्होंने प्रतिष्ठित संस्थान से ज्यादा अपने भाईचारे को महत्व दिया और ऐसा फैसला लिया जिसने हजारों लोगों का दिल जीत लिया.

JEE Advanced 2026 में महरूफ़ ने All India Rank (AIR) 32 हासिल की, जबकि उनके जुड़वां भाई मसरूर ने AIR 169 प्राप्त की. महरूफ़ की रैंक इतनी शानदार थी कि उन्हें आसानी से IIT Bombay में Computer Science की सीट मिल सकती थी. हालांकि, मसरूर के लिए उसी संस्थान और शाखा में प्रवेश मिलना मुश्किल था. यही वह मोड़ था जहां महरूफ़ ने व्यक्तिगत उपलब्धि से ऊपर अपने भाई को रखा. उन्होंने IIT Bombay छोड़कर IIT Madras में Computer Science चुनने का निर्णय लिया, ताकि दोनों भाई साथ रहकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकें.

महरूफ़ का मानना है कि वर्षों की मेहनत और संघर्ष उन्होंने साथ किया है, इसलिए आगे की यात्रा भी साथ होनी चाहिए.

तीन साल की मेहनत और साथ की ताकत

दोनों भाइयों ने कोटा में रहकर लगभग तीन साल तक JEE की तैयारी की. उनकी दिनचर्या बेहद अनुशासित थी. रोजाना कई घंटे कोचिंग, सेल्फ स्टडी और डाउट क्लियरिंग में बिताने के साथ-साथ वे खेलकूद के लिए भी समय निकालते थे. उनकी सफलता का एक बड़ा कारण आपसी सहयोग और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रही. जब एक भाई किसी विषय में कमजोर पड़ता, तो दूसरा उसकी मदद करता. कई बार दोनों मिलकर ऐसे सवाल हल कर लेते थे जिनके लिए शिक्षकों की मदद की भी जरूरत नहीं पड़ती थी.

माता-पिता के त्याग ने बनाई सफलता की नींव

इस उपलब्धि के पीछे उनके माता-पिता का बड़ा योगदान है. उनके पिता डॉ. मंसूर अहमद खान चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं, जबकि उनकी मां डॉ. ज़ीनत बेगम भी एक अनुभवी डॉक्टर रही हैं. जब दोनों बेटों ने कोटा जाकर तैयारी करने का फैसला किया, तो उनकी मां ने अपनी नौकरी छोड़ दी और उनके साथ रहने चली गईं. उन्होंने बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन का पूरा ध्यान रखा. पिता कार्य कारणों से ओडिशा में रहे, लेकिन लगातार उनका मार्गदर्शन करते रहे. परिवार का मानना है कि यह सफलता केवल रैंक की नहीं, बल्कि सामूहिक समर्पण और त्याग की कहानी है.

डॉक्टर परिवार से निकलकर चुना इंजीनियरिंग का रास्ता

हालांकि दोनों भाई डॉक्टर परिवार से आते हैं, लेकिन उनकी रुचि गणित और तकनीक की ओर थी. स्कूल के दिनों से ही उन्होंने इंजीनियरिंग को अपना लक्ष्य बना लिया था. अब दोनों IIT Madras में Computer Science की पढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि भविष्य में दोनों सिविल सर्विसेज या मैनेजमेंट की पढ़ाई करने की संभावना भी तलाशना चाहते हैं.

सफलता से बढ़कर रिश्तों की मिसाल

आज जब अधिकांश छात्र बेहतर रैंक के आधार पर अपने लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुनते हैं, महरूफ़ और मसरूर की कहानी एक अलग संदेश देती है. उन्होंने दिखाया कि उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन परिवार और रिश्तों का साथ उससे भी अधिक मूल्यवान हो सकता है. उनका यह फैसला केवल एक कॉलेज चुनने की कहानी नहीं है, बल्कि भाईचारे, त्याग और पारिवारिक मूल्यों की एक प्रेरणादायक मिसाल है, जो लंबे समय तक याद रखी जाएगी.