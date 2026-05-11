JEE Advanced 2026 Admit Card Today: IIT Kanpur आज जारी करेगा जेईई एडवांस्ड एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

JEE Advanced 2026 Admit Card Today: देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE Advanced 2026 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर आज यानी 11 मई 2026 को JEE Advanced 2026 का एडमिट कार्ड जारी करने जा रहा है. जिन उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.nic.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे.

एडमिट कार्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है. बिना एडमिट कार्ड और वैध फोटो पहचान पत्र के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लें और उसमें दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक जांच लें.

JEE Advanced 2026 Admit Card डाउनलोड करने का आसान तरीका

JEE Advanced की आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.nic.in पर जाएं.

Admit Card लिंक पर क्लिक करें.

होमपेज पर दिखाई दे रहे “JEE Advanced 2026 Admit Card” लिंक को चुनें.

लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें.

सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा.

इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट सुरक्षित रखें.

JEE Advanced 2026 परीक्षा कब होगी?

JEE Advanced 2026 परीक्षा 18 मई 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो शिफ्ट में होगी और सभी उम्मीदवारों के लिए दोनों पेपर देना अनिवार्य रहेगा.

पेपर 1: सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

पेपर 2: दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक

जो छात्र दोनों पेपर में शामिल नहीं होंगे, उनका परिणाम जारी नहीं किया जाएगा.

एडमिट कार्ड में कौन-कौन सी जानकारी होगी?

JEE Advanced 2026 एडमिट कार्ड में उम्मीदवार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी, जैसे:

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

फोटो और सिग्नेचर

परीक्षा केंद्र का पता

रिपोर्टिंग टाइम

परीक्षा दिवस के जरूरी निर्देश

छात्रों को सलाह दी जाती है कि डाउनलोड करने के तुरंत बाद सभी डिटेल्स को अच्छी तरह जांच लें. यदि किसी प्रकार की गलती दिखाई देती है, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें.

परीक्षा केंद्र पर क्या ले जाना जरूरी है?

परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों को निम्न दस्तावेज साथ ले जाना अनिवार्य होगा:

JEE Advanced 2026 का प्रिंटेड एडमिट कार्ड

वैध फोटो आईडी प्रूफ

पासपोर्ट साइज फोटो (यदि आवश्यक हो)

बिना आवश्यक दस्तावेजों के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. इसलिए परीक्षा से पहले सभी जरूरी चीजें तैयार रखें.