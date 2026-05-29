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JCECEB B.Ed Admit Card 2026 Released: जेसीईसीईबी बीएड एडमिट कार्ड bedcet.jceceb.org.in पर जारी, ऐसे करें डाउनलोड

JCECEB B.Ed परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो गया है. उम्मीदवार सीधे इस लिंक bedcet.jceceb.org.in के जरिए हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: May 29, 2026 11:50:05 AM IST

JCECEB B.Ed Admit Card 2026 जारी हो गया है.
JCECEB B.Ed Admit Card 2026 जारी हो गया है.


JCECEB B.Ed Admit Card 2026 Released: झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड (JCECEB) ने B.Ed संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो कोई भी इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट bedcet.jceceb.org.in पर जाकर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. यह प्रवेश परीक्षा 31 मई 2026 को राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी.

बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार, एडमिट कार्ड उम्मीदवारों के लॉगिन पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए गए हैं. उम्मीदवार अपनी लॉगिन ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड की मदद से एडमिट कार्ड एक्सेस कर सकते हैं.

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ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी परीक्षा

JCECEB B.Ed 2026 परीक्षा ऑफलाइन यानी पेन-एंड-पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा राज्य के अलग-अलग केंद्रों पर होगी, जिसके लिए अभ्यर्थियों को समय से पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है. यह परीक्षा झारखंड के विभिन्न B.Ed कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है और हर साल हजारों छात्र इसमें शामिल होते हैं.

एडमिट कार्ड में क्या-क्या होगा शामिल?

उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई होंगी. इसमें कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, श्रेणी (कैटेगरी), परीक्षा केंद्र का नाम और पता, साथ ही उम्मीदवार की फोटो और हस्ताक्षर शामिल होंगे. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी जानकारियों की सावधानीपूर्वक जांच कर लें. यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें.

JCECEB B.Ed Admit Card 2026 ऐसे करें डाउनलोड

JCECEB की आधिकारिक वेबसाइट bedcet.jceceb.org.in पर विजिट करें.
होमपेज पर B.Ed / M.Ed / BPEd Admit Card 2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें.
अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरकर लॉगिन करें.
स्क्रीन पर दिखाई देने वाले एडमिट कार्ड को ध्यानपूर्वक चेक करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें.

परीक्षा से पहले इन बातों का रखें ध्यान

परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो आईडी प्रूफ ले जाना अनिवार्य होगा. बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा और एडमिट कार्ड से जुड़ी ताजा अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें.

Tags: admit cardJCECEB
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