Navodaya Class 6 Result 2026: नवोदय कक्षा 6 का रिजल्ट आउट, मिनटों में ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

Navodaya Class 6 Result 2026: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने आज, 17 मार्च 2026 को कक्षा 6 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST) 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं. जो छात्र इस प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट cbseit.in पर जाकर ऑनलाइन अपना चयन स्टेटस देख सकते हैं. ये नतीजे NVS पोर्टल navodaya.gov.in पर भी उपलब्ध हैं.

JNV कक्षा 6 के नतीजे 2026 देखने के स्टेप्स

NVS ने नतीजे देखने की प्रक्रिया को सभी उम्मीदवारों के लिए आसान और सुलभ बना दिया है. अभिभावक और छात्र JNVST कक्षा 6 के नतीजे 2026 देखने और डाउनलोड करने के लिए इन स्टेपों का पालन कर सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक परिणाम पोर्टल cbseit.in या NVS वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2. होमपेज पर, “View JNVST Class 6 Result 2026 (Individual)” शीर्षक वाला लिंक ढूंढें और उस पर क्लिक करें.

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और जन्म तिथि सहित, आवश्यक लॉगिन विवरण दर्ज करें.

स्टेप 4. आगे बढ़ने के लिए “Submit” बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 5. आपके JNVST कक्षा 6 के नतीजे सभी विवरणों के साथ स्क्रीन पर दिखाई देंगे.

स्टेप 6. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और प्रवेश प्रक्रिया के दौरान भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंटआउट ले लें.

जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा हर साल देश भर के जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है. शिक्षा मंत्रालय के तहत संचालित होने वाले ये आवासीय विद्यालय, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं.

JNVST कक्षा 6 की परीक्षा पैटर्न में तीन खंड होते हैं, जिनमें कुल 80 प्रश्न 100 अंकों के लिए पूछे जाते हैं:

मानसिक योग्यता परीक्षण (Mental Ability Test): 40 प्रश्न (50 अंक) – 60 मिनट

अंकगणित (Arithmetic): 20 प्रश्न (25 अंक) – 30 मिनट

भाषा (Language): 20 प्रश्न (25 अंक) – 30 मिनट

JNVST स्कोरकार्ड पर उल्लिखित विवरण

नतीजे डाउनलोड करने के बाद, छात्रों और अभिभावकों को स्कोरकार्ड पर उल्लिखित सभी विवरणों को ध्यानपूर्वक जांचना चाहिए. JNVST कक्षा 6 के परिणाम 2026 में निम्नलिखित जानकारी शामिल है:

छात्र का पूरा नाम

रोल नंबर और पंजीकरण संख्या

पिता और माता के नाम

जन्म तिथि

लिंग और श्रेणी

जिले का नाम और ब्लॉक कोड

स्कूल का नाम और कोड

प्रत्येक अनुभाग में प्राप्त अंक

कुल अंक और उत्तीर्ण स्थिति

परिणाम जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, उपायुक्त और नवोदय विद्यालय समिति के क्षेत्रीय कार्यालयों में भी उपलब्ध होंगे.

समिति क्षेत्र-वार चयन सूची की एक PDF भी जारी करेगी, जिसमें आसान संदर्भ के लिए चयनित छात्रों के नाम और रोल नंबर शामिल होंगे.

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