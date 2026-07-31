Success Story: महंगे कैमरे नहीं थे, लेकिन बड़ा था सपना, 22 साल का लड़का ऐसे बना करोड़पति

Clipping Business Success Story: राजस्थान के सिरोही जिले के रहने वाले 22 वर्षीय जसपाल सिंह सिंधल आज देश के उभरते युवा उद्यमियों में गिने जाते हैं. सीमित संसाधनों के साथ शुरू हुआ उनका सफर आज एक सफल डिजिटल बिजनेस में बदल चुका है. उनकी कहानी यह साबित करती है कि सही सोच, लगातार मेहनत और समय के साथ खुद को बदलने की क्षमता किसी भी छोटे आइडिया को बड़े कारोबार में बदल सकती है.

कोरोना महामारी के दौरान जब अधिकांश लोग घरों में थे, तब जसपाल 12वीं कक्षा के छात्र थे. उनके पास महंगे कैमरे या हाई-एंड लैपटॉप जैसी सुविधाएं नहीं थीं. उन्होंने सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल स्पीच, TED Talks और सफल लोगों के भाषणों की छोटी-छोटी क्लिप बनाकर पोस्ट करना शुरू किया. उनकी मेहनत तब रंग लाई जब गूगल के CEO सुंदर पिचाई के भाषण की एक क्लिप वायरल हो गई. इस वीडियो को करीब 2.5 करोड़ से अधिक व्यूज मिले. यहीं से उन्हें एहसास हुआ कि क्लिपिंग केवल शौक नहीं, बल्कि भविष्य का बड़ा बिजनेस मॉडल बन सकता है.

YouTube Shorts ने बदल दी जिंदगी

भारत में YouTube Shorts के लोकप्रिय होने के बाद जसपाल के चैनल Learn With Jaspal की ग्रोथ तेजी से बढ़ी. साल 2021 में जहां उनके लगभग 30 हजार सब्सक्राइबर थे, वहीं अक्टूबर 2022 तक यह संख्या 10 लाख पहुंच गई. इसके बाद कुछ ही समय में उनके सब्सक्राइबर 20 लाख से भी अधिक हो गए. शुरुआती दिनों में उनकी YouTube कमाई केवल 400 डॉलर थी. लेकिन जब उनके वीडियो पर 30 करोड़ से ज्यादा व्यूज आए, तो उनकी मासिक कमाई बढ़कर लगभग 8,000 डॉलर (करीब 6.5 लाख रुपये) तक पहुंच गई.

बिजनेस मॉडल बदलकर बढ़ाई कमाई

समय के साथ YouTube ने री-यूज्ड कंटेंट को लेकर अपनी नीतियां सख्त कर दीं. इसके बाद जसपाल ने केवल प्लेटफॉर्म की कमाई पर निर्भर रहने के बजाय अपना बिजनेस मॉडल बदल दिया. आज उनकी कुल आय का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा ब्रांड्स, कंटेंट क्रिएटर्स और पॉडकास्टर्स के लिए प्रोफेशनल क्लिपिंग सर्विस देने से आता है, जबकि YouTube से होने वाली कमाई अब उनकी आय का छोटा हिस्सा है.

InflueX के जरिए युवाओं को मिला रोजगार

जसपाल ने अपनी कंपनी InflueX की शुरुआत की, जहां आज करीब 15 लोग काम कर रहे हैं. खास बात यह है कि इनमें उनके गांव के कई युवा और पढ़ाई छोड़ चुके छात्र भी शामिल हैं. कंपनी में काम करने वाले कई कर्मचारियों की मासिक आय करीब 50 हजार रुपये तक पहुंच चुकी है.

क्या है क्लिपिंग बिजनेस?

क्लिपिंग बिजनेस में लंबे वीडियो जैसे पॉडकास्ट, इंटरव्यू, वेबिनार और भाषणों को छोटे, आकर्षक और सोशल मीडिया फ्रेंडली शॉर्ट्स या रील्स में बदला जाता है. इन क्लिप्स को इस तरह तैयार किया जाता है कि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचें और कंटेंट की एंगेजमेंट बढ़े. आज कई कंपनियां और बड़े क्रिएटर्स इसी मॉडल का इस्तेमाल अपनी डिजिटल रीच बढ़ाने के लिए कर रहे हैं.

कॉपीराइट नियमों का रखें ध्यान

क्लिपिंग बिजनेस में सफलता के साथ-साथ कॉपीराइट नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी है. किसी दूसरे के वीडियो को बिना अनुमति इस्तेमाल करना कानूनी विवाद का कारण बन सकता है. इसलिए लाइसेंस, लिखित अनुमति और ओरिजिनल कंटेंट के नियमों का पालन करना हर डिजिटल क्रिएटर के लिए आवश्यक है.

जसपाल सिंह सिंधल की सफलता की कहानी यह दिखाती है कि सीमित संसाधन कभी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बनते. सही रणनीति, डिजिटल स्किल्स और बदलते समय के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता ने उन्हें एक सफल उद्यमी बना दिया. आज वे केवल अपना बिजनेस नहीं चला रहे, बल्कि कई युवाओं को रोजगार देकर नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी बन रहे हैं.

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