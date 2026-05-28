JAC Delhi Counselling 2026: DTU, NSUT और IIIT Delhi में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, यहां से करें अप्लाई

JAC Delhi Counselling 2026 Starts: संयुक्त प्रवेश समिति (JAC) दिल्ली ने जेएसी दिल्ली काउंसलिंग 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कोर्स में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मौका है. इच्छुक उम्मीदवार BTech और BArch प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 28 मई 2026 से शुरू हो चुकी है और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 9 जून 2026 तय की गई है.

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी परेशानियों से बचने के लिए समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

किन कॉलेजों में मिलेगा एडमिशन?

JAC Delhi Counselling के जरिए दिल्ली के कई प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में एडमिशन दिया जाएगा. इनमें शामिल हैं:

दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (डीटीयू)

नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एनएसयूटी)

इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय (IGDTUW)

इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (IIIT दिल्ली)

दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय (DSEU)

इन संस्थानों में हर साल बड़ी संख्या में छात्र एडमिशन के लिए आवेदन करते हैं.

कितनी है रजिस्ट्रेशन फीस?

काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होगी. यह शुल्क नॉन-रिफंडेबल रहेगा. छात्र ऑनलाइन माध्यम से फीस का भुगतान कर सकते हैं.

JAC Delhi Counselling 2026 ऐसे करें आवेदन

JAC Delhi की आधिकारिक वेबसाइट jacdelhi.admissions.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.

मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

एप्लीकेशन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.

अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स चुनें.

रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करें.

फॉर्म जमा करने के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

एडमिशन किस आधार पर मिलेगा?

BTech कोर्स में एडमिशन जेईई मेंस 2026 पेपर 1 के स्कोर और Common Rank List के आधार पर दिया जाएगा. वहीं B.Arch कोर्स के लिए जेईई पेपर 2 की रैंक को आधार बनाया जाएगा. आईआईआईटी दिल्ली में एडमिशन प्रक्रिया थोड़ी अलग होगी. यहां जेईई मेन परसेंटाइल स्कोर के साथ बोनस अंक भी जोड़ें. ये बोनस पॉइंट्स ओलंपियाड, प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता, खेल, शतरंज, संस्कृति, नवाचार और एनटीएसई जानकारी के आधार पर दिए गए लिंक पर जाएं.

उम्मीदवारों को मिलेगा दूसरा मौका

जो छात्र पहली डेडलाइन के दौरान आवेदन नहीं कर पाएंगे या अपनी पसंद में बदलाव करना चाहेंगे, वे 26 जून से 28 जून 2026 के बीच दोबारा रजिस्ट्रेशन और चॉइस एडिटिंग कर सकेंगे. JAC Delhi Counselling 2026 दिल्ली के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन पाने का बेहतरीन अवसर है.