ITI Equivalency Certificate: 10वीं के बाद ITI करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब मिलेगा 12वीं के बराबर दर्जा

ITI Equivalency Certificate: व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) को बढ़ावा देने की दिशा में गोवा सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की है कि अब 10वीं कक्षा पास करने के बाद दो वर्षीय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ITI) कोर्स पूरा करने वाले छात्रों को 12वीं कक्षा पास छात्रों के बराबर मान्यता दी जाएगी. इसके लिए सरकार Goa Board Equivalency Certificate जारी करेगी, जिससे ITI छात्रों के लिए उच्च शिक्षा और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे.

यह घोषणा विश्व युवा कौशल दिवस (World Youth Skills Day) के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में की गई. सरकार का मानना है कि यह फैसला तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को नई पहचान देगा और छात्रों को पारंपरिक शिक्षा के बराबर अवसर उपलब्ध कराएगा.

क्या है Goa Board Equivalency Certificate?

नई व्यवस्था के तहत जो छात्र 10वीं पास करने के बाद दो साल का ITI कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करेंगे, उन्हें Goa Board Equivalency Certificate प्रदान किया जाएगा. यह प्रमाणपत्र उन्हें 12वीं बोर्ड पास उम्मीदवारों के समान शैक्षणिक मान्यता देगा. इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि ITI करने वाले छात्र आगे की पढ़ाई के लिए भी योग्य होंगे और उन्हें केवल व्यावसायिक शिक्षा तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा.

उच्च शिक्षा के लिए खुलेंगे नए अवसर

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि राज्य सरकार ने ITI संस्थानों और कॉलेजों के बीच तालमेल स्थापित करने की दिशा में भी कदम उठाए हैं. इससे व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र आसानी से उच्च शिक्षा में प्रवेश ले सकेंगे. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ITI छात्रों को भी वही शैक्षणिक सम्मान और अवसर मिलें, जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से जुड़े विद्यार्थियों को प्राप्त होते हैं.

रोजगार क्षमता बढ़ाने पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुधारों का मकसद केवल शैक्षणिक मान्यता देना नहीं है, बल्कि छात्रों की रोजगार क्षमता (Employability) को भी मजबूत करना है. उन्होंने कहा कि आज के समय में उद्योगों को कुशल युवाओं की जरूरत है और ITI जैसे संस्थान छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार करते हैं. नई व्यवस्था से छात्रों को नौकरी के साथ-साथ आगे की पढ़ाई के बेहतर विकल्प भी मिलेंगे.

स्किल इंडिया मिशन को मिलेगा बल

प्रमोद सावंत ने अपने संबोधन में कहा कि स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) जैसी पहलें युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार कर रही हैं. उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिभा और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए युवाओं में शिक्षा, कौशल और नवाचार के क्षेत्र में निवेश करना बेहद जरूरी है.

शिक्षकों और खिलाड़ियों की भी सराहना

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों और शिक्षकों को बधाई दी. साथ ही विश्व योगासन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले गोवा के खिलाड़ियों की भी प्रशंसा की. इसके अलावा उन्होंने संविदा (Contract) पर कार्यरत शिक्षकों को भरोसा दिलाया कि 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को नियमित (Regular) करने में प्राथमिकता दी जाएगी.

गोवा सरकार का यह फैसला न केवल ITI छात्रों के भविष्य को नई दिशा देगा, बल्कि देश में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा के समान महत्व देने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.

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