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ISRO Internship: इसरो के साथ काम करने का सपना होगा पूरा! छात्रों के लिए खुली इंटर्नशिप, जानें कौन कर सकता है आवेदन

ISRO URSC Internship Program:ISRO URSC इंटर्नशिप 2026 एक स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो यू.आर. राव सैटेलाइट सेंटर के तहत चलाया जाता है. यह सेंटर भारत के स्पेस मिशन के लिए सैटेलाइट डिज़ाइन, डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन में ज़रूरी काम करता है.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: June 21, 2026 9:19:19 PM IST

ISRO दे रहा इंटर्नशिप का मौका
ISRO दे रहा इंटर्नशिप का मौका


ISRO URSC Internship Program: यह उन छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो स्पेस साइंस, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और रिसर्च के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) के यू.आर. राव सैटेलाइट सेंटर (URSC) ने 2026 के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा की है. इस इंटर्नशिप के जरिए छात्रों को ISRO के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ काम करने, सैटेलाइट सिस्टम को करीब से समझने और वास्तविक रिसर्च प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा. खास बात यह है कि इंटर्नशिप का आवंटन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा, इसलिए इच्छुक छात्रों को आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही अप्लाई करने की सलाह दी गई है.

एप्लीकेशन प्रोसेस कब शुरू होगा?

यू.आर. राव सैटेलाइट सेंटर के मुताबिक, इंटर्नशिप के लिए अगला एप्लीकेशन प्रोसेस 3 अगस्त, 2026 को शुरू होगा. एप्लीकेशन डेडलाइन के दौरान एक्सेप्ट किए जाएंगे. सीटों की संख्या कम होने की वजह से, स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन विंडो खुलते ही अप्लाई करना फायदेमंद होगा.

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इंटर्नशिप के बारें में जानें

ISRO URSC इंटर्नशिप 2026 एक स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो यू.आर. राव सैटेलाइट सेंटर के तहत चलाया जाता है. यह सेंटर भारत के स्पेस मिशन के लिए सैटेलाइट डिज़ाइन, डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन में ज़रूरी काम करता है. इंटर्नशिप के दौरान, चुने गए स्टूडेंट्स को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, स्पेस सिस्टम और रिसर्च से जुड़े असल दुनिया के कामों को समझने और उनमें योगदान देने का मौका मिलेगा. स्टूडेंट्स एक्सपर्ट साइंटिस्ट और इंजीनियर के साथ काम करते हुए चल रही टेक्निकल और रिसर्च एक्टिविटी में शामिल होंगे.

प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा?

इंटर्नशिप के दौरान, स्टूडेंट्स को उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कोर्स और उपलब्ध प्रोजेक्ट के आधार पर अलग-अलग टेक्निकल ग्रुप में भेजा जाएगा. इंस्टीट्यूट यह पक्का करेगा कि स्टूडेंट्स को ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिले जो उनकी पढ़ाई के फील्ड और स्किल से मेल खाते हों. काम में डिज़ाइन सपोर्ट, एनालिसिस, सिमुलेशन, टेस्टिंग में मदद, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रिसर्च या सैटेलाइट सिस्टम से जुड़े डॉक्यूमेंटेशन शामिल हो सकते हैं.

कौन अप्लाई कर सकता है?

भारतीय नागरिक इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हैं. एलिजिबल कैंडिडेट्स में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टिट्यूट से UG, PG, या PhD कर रहे स्टूडेंट्स, भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त इंस्टिट्यूट के स्टूडेंट्स, और वे कैंडिडेट्स शामिल हैं जिन्होंने UG या PG पूरा कर लिया है और कोर्स पूरा करने के छह महीने के अंदर इंटर्नशिप करना चाहते हैं. एप्लिकेंट्स को रेगुलर ऑन-कैंपस स्टूडेंट्स होना चाहिए. एप्लिकेंट्स कम से कम पांचवें सेमेस्टर या तीसरे साल में होने चाहिए.

इंटर्नशिप कितने समय तक चलेगी?

ISRO URSC इंटर्नशिप आमतौर पर 4 से 6 हफ़्ते तक चलती है. इसका समय प्रोजेक्ट और एकेडमिक ज़रूरतों के हिसाब से तय होता है. यह पूरी तरह से ऑन-साइट इंटर्नशिप होगी, जिसका मतलब है कि चुने गए स्टूडेंट्स को URSC कैंपस में मौजूद रहकर काम करना होगा. उन्हें अपने-अपने डिवीज़न द्वारा तय किए गए शेड्यूल को मानना ​​होगा.

सिलेक्शन कैसे होगा?

स्टूडेंट्स को इंस्टिट्यूट के तय प्रोसेस के हिसाब से इंटर्नशिप के लिए चुना जाएगा. एप्लिकेंट्स के एप्लीकेशन की पहले जांच की जाएगी. इसके बाद, उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन और पढ़ाई के सब्जेक्ट को देखा जाएगा ताकि यह तय किया जा सके कि उनका बैकग्राउंड मौजूद प्रोजेक्ट्स से मेल खाता है या नहीं. इसके बाद संबंधित टेक्निकल डिपार्टमेंट कैंडिडेट की सूटेबिलिटी का रिव्यू करेगा. फाइनल सिलेक्शन और अप्रूवल URSC की अथॉरिटी के तहत किया जाएगा. इंस्टीट्यूट ने साफ किया है कि सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करने से सिलेक्शन पक्का नहीं होता. इंटर्नशिप का मौका प्रोजेक्ट्स की अवेलेबिलिटी और कैंडिडेट के एकेडमिक बैकग्राउंड के आधार पर दिया जाएगा.

URSC ने कहा है कि इंटर्नशिप का अलॉटमेंट पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा. सीटों की संख्या लिमिटेड है, और हर साल लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही मौका दिया जाता है. इसलिए, एप्लीकेशन खुलते ही अप्लाई करना ज़रूरी है.

स्टाइपेंड मिलेगा?

इस इंटर्नशिप के तहत स्टूडेंट्स को कोई फाइनेंशियल मदद नहीं मिलेगी. इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा, न ही रहने की जगह दी जाएगी. ट्रांसपोर्टेशन दिया जाएगा, और कोई कैंटीन फैसिलिटी नहीं दी जाएगी.

एप्लीकेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होंगे?

अप्लाई करते समय स्टूडेंट्स को कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे. इनमें इंस्टीट्यूशन से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट या रिकमेंडेशन लेटर, एकेडमिक मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट, एक CV या रिज्यूमे, और एक वैलिड सरकारी आइडेंटिफिकेशन कार्ड शामिल हैं. सिर्फ़ ऑफिशियल पोर्टल के ज़रिए सबमिट किए गए एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे.

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