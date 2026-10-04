ISRO Success Story: 10 साल की उम्र में छोड़ा स्कूल, गुरुकुल में सीखे वेद, फिर JEE पास कर इसरो में बने वैज्ञानिक

Govind Krishnan Success Story: सफलता की राह हमेशा एक जैसी नहीं होती. कुछ लोग पारंपरिक शिक्षा के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तो कुछ का सफर बिल्कुल अलग दिशा ले लेता है. केरल के गोविन्द कृष्णन एम. की कहानी इसी तरह के असाधारण सफर की मिसाल है. करीब 10 साल की उम्र में स्कूल छोड़कर गुरुकुल में वेदों की शिक्षा लेने वाले गोविन्द ने बाद में आधुनिक शिक्षा की ओर वापसी की, JEE परीक्षा पास की और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में वैज्ञानिक के रूप में जगह बनाई.

गोविन्द कृष्णन ने वर्ष 2011 में केरल के केंद्रीय विद्यालय, पय्यानूर से चौथी कक्षा तक पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने पारंपरिक शिक्षा को समझने के लिए स्कूल की पढ़ाई से अलग रास्ता चुना और त्रिशूर स्थित ब्रह्मस्वम मठ के गुरुकुल में दाखिला लिया. गुरुकुल में उनका मुख्य अध्ययन यजुर्वेद पर केंद्रित था. यहां शिक्षा का तरीका आज के सामान्य स्कूलों से काफी अलग था. वे मंत्रों के सही उच्चारण, पाठ और उन्हें याद करने की प्रक्रिया के जरिए वैदिक ज्ञान हासिल करते थे.

सुबह 5 बजे शुरू होती थी दिनचर्या

गुरुकुल का जीवन अनुशासन और नियमित अभ्यास पर आधारित था. गोविन्द की दिनचर्या सुबह करीब 5 बजे शुरू होती थी. वैदिक मंत्रों का नियमित अभ्यास उनकी पढ़ाई का अहम हिस्सा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने पांच साल के लिए तैयार किए गए वैदिक पाठ्यक्रम को करीब चार साल में पूरा कर लिया. इस दौरान उन्होंने न सिर्फ वेदों का अध्ययन किया, बल्कि भारतीय परंपरा और ज्ञान की एक अलग दुनिया को करीब से समझा.

फिर आधुनिक शिक्षा की ओर लौटे

गोविन्द की कहानी की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने पारंपरिक शिक्षा को अपनाने के बाद आधुनिक शिक्षा की राह भी चुनी. आगे चलकर उन्होंने पढ़ाई के नए रास्ते पर कदम रखा और JEE परीक्षा में सफलता हासिल की. JEE जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षा में सफलता हासिल करना उनके लिए एक बड़ा पड़ाव था. इससे यह साबित हुआ कि लंबे समय तक औपचारिक स्कूल शिक्षा से दूर रहने के बावजूद सीखने की क्षमता और निरंतर मेहनत के दम पर वे आधुनिक शिक्षा की कठिन चुनौतियों का सामना कर सकते थे.

JEE से ISRO तक पहुंचा सफर

JEE में सफलता के बाद गोविन्द ने इंजीनियरिंग शिक्षा की दिशा में कदम बढ़ाया. उनकी शैक्षणिक यात्रा आखिरकार उन्हें देश के प्रतिष्ठित अंतरिक्ष संस्थान ISRO तक ले गई, जहां उन्होंने वैज्ञानिक के रूप में जगह बनाई. उनका सफर इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें शिक्षा के दो बिल्कुल अलग रूप दिखाई देते हैं, एक तरफ गुरुकुल में वेदों और अनुशासन की पढ़ाई, दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान, इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष अनुसंधान.

युवाओं के लिए बड़ी सीख

गोविन्द कृष्णन की कहानी यह संदेश देती है कि सीखने की कोई एक तय परिभाषा नहीं होती. स्कूल से बाहर निकलना उनकी शिक्षा का अंत नहीं बना, बल्कि उनके जीवन में एक अलग अध्याय की शुरुआत हुई. गुरुकुल की अनुशासित दिनचर्या से लेकर JEE और फिर ISRO तक का उनका सफर दिखाता है कि जिज्ञासा, अनुशासन और लगातार सीखने की इच्छा इंसान को असाधारण मुकाम तक पहुंचा सकती है.