IP University में B.Ed और BA JMC एडमिशन का मौका, SET 2026 रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें आखिरी तारीख

IP University SET 2026 Registration: गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी (GGSIPU) ने शैक्षणिक सेशन 2026-27 में प्रवेश लेने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है. विश्वविद्यालय ने कुछ चुनिंदा अंडरग्रेजुएट और प्रोफेशनल प्रोग्राम में एडमिशन के लिए स्पेशल एंट्रेंस टेस्ट (SET) 2026 की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है.

यह प्रवेश परीक्षा B.Ed, B.A पत्रकारिता और जनसंचार (BA JMC) और B.Ed स्पेशल एजुकेशन कार्यक्रमों में एडमिशन के लिए आयोजित की जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार विश्वविद्यालय के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

IP University SET 2026: 9 सितंबर तक करें रजिस्ट्रेशन

विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, SET 2026 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 सितंबर 2026, रात 11:50 बजे निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय में वेबसाइट पर संभावित तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें. आवेदन करने से पहले संबंधित कोर्स की पात्रता शर्तों को ध्यान से जांचना भी जरूरी है.

SET 2026 Exam Date: परीक्षा की तारीख का इंतजार

फिलहाल GGSIPU ने Special Entrance Test 2026 की परीक्षा तिथि घोषित नहीं की है. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन परीक्षा कब आयोजित होगी, इसकी जानकारी विश्वविद्यालय की अगली आधिकारिक घोषणा के बाद सामने आएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा तिथि, एडमिट कार्ड और आगे की प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े अपडेट के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें.

किन कोर्स में मिलेगा SET 2026 के जरिए एडमिशन?

SET 2026 के माध्यम से उम्मीदवार निम्नलिखित तीन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं:

बैचलर ऑफ़ एजुकेशन (B.Ed)

BA जर्नलिज़्म और मास कम्युनिकेशन (BA JMC)

B.Ed स्पेशल एजुकेशन

हर कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले विषय अलग-अलग निर्धारित किए गए हैं. इसलिए उम्मीदवारों को अपने चुने हुए कार्यक्रम के अनुसार तैयारी शुरू करनी चाहिए.

B.Ed और B.Ed Special Education: इन विषयों की करें तैयारी

B.Ed और B.Ed Special Education में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की परीक्षा मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में होगी:

लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी

मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग

जनरल अवेयरनेस

टीचिंग एप्टीट्यूड

शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग पर विशेष ध्यान देना उपयोगी हो सकता है.

BA JMC Admission 2026: मीडिया उम्मीदवारों को किन विषयों पर ध्यान देना होगा?

BA Journalism and Mass Communication के उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषयों की तैयारी करनी होगी.

इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंसिव

जनरल अवेयरनेस

रीजनिंग

मीडिया एप्टीट्यूड

मीडिया और पत्रकारिता में करियर बनाने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए यह प्रवेश प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकती है.

आवेदन से पहले Admission Brochure जरूर पढ़ें

विश्वविद्यालय ने उम्मीदवारों को केवल विषयों की सूची देखकर तैयारी या आवेदन करने के बजाय 2026-27 Admission Brochure को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है. इसमें योग्यता, परीक्षा पैटर्न, विस्तृत सिलेबस और एडमिशन से जुड़ी अन्य जरूरी शर्तें उपलब्ध होंगी.

SET 2026 की परीक्षा तिथि का इंतजार अभी बाकी है, लेकिन आवेदन की अंतिम तारीख करीब है. इसलिए योग्य उम्मीदवार पहले अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें और फिर आधिकारिक परीक्षा कार्यक्रम जारी होने का इंतजार करते हुए तैयारी जारी रखें.