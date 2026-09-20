UNDP Internship 2026: घर से करें ग्लोबल इंटर्नशिप, AI-डिजिटल टेक्नोलॉजी में काम का मौका, जल्द करें आवेदन

UNDP Internship 2026: डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और इनोवेशन के क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छा अवसर है. यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) ने डिजिटल, AI और इनोवेशन इंटर्नशिप: 2026 के लिए ग्लोबल कॉल के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. यह फुल-टाइम और होम-बेस्ड इंटर्नशिप है, यानी चयनित उम्मीदवार घर से काम कर सकेंगे.

यह इंटर्नशिप करीब तीन महीने की होगी. इसकी शुरुआत कार्यक्रम और टीम की जरूरत के आधार पर अलग-अलग समय पर हो सकती है. आवेदन प्रक्रिया जारी है और इच्छुक उम्मीदवार 30 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

AI और डिजिटल प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका

इस ग्लोबल इंटर्नशिप में चुने गए उम्मीदवारों को डिजिटल टेक्नोलॉजी, AI, डेटा और इनोवेशन से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट्स में काम करने का अवसर मिल सकता है. हालांकि, हर इंटर्न की जिम्मेदारी संबंधित टीम और प्रोजेक्ट की जरूरत के अनुसार तय होगी.

संभावित जिम्मेदारियों में शामिल हैं:

डिजिटल और AI से जुड़े विषयों पर रिसर्च करना

डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन में सहायता

डिजिटल और AI प्रोजेक्ट्स पर टीम को सपोर्ट करना

ट्रेनिंग और लर्निंग मटीरियल तैयार करना

डेटा पॉलिसी से जुड़े कार्यों में सहयोग

कम्युनिकेशन और नॉलेज मैनेजमेंट से जुड़े काम

इस तरह इंटर्नशिप के दौरान उम्मीदवारों को केवल किताबी जानकारी तक सीमित रहने के बजाय वास्तविक प्रोजेक्ट्स से जुड़कर सीखने का अवसर मिल सकता है.

कौन कर सकता है आवेदन?

यह अवसर उन स्टूडेंट्स और हाल में ग्रेजुएशन पूरा करने वाले उम्मीदवारों के लिए है, जो UNDP की निर्धारित इंटर्नशिप पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं. AI, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डेटा, इनोवेशन, रिसर्च और कम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में अकादमिक या प्रोफेशनल रुचि रखने वाले उम्मीदवार इस अवसर पर विचार कर सकते हैं. उम्मीदवारों के लिए अंग्रेजी भाषा में अच्छी समझ और संचार क्षमता भी जरूरी है.

हर महीने मिलेगा स्टाइपेंड

UNDP की इंटर्नशिप पॉलिसी के तहत पात्र इंटर्न को मासिक स्टाइपेंड दिया जाता है. हालांकि, स्टाइपेंड की वास्तविक राशि लागू नियमों और संबंधित वैकेंसी की शर्तों पर निर्भर करेगी. इसलिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वैकेंसी में दी गई जानकारी जरूर देखनी चाहिए.

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक उम्मीदवारों को UNDP की आधिकारिक भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करना होगा. संबंधित वैकेंसी में एक अलग Airtable फॉर्म का भी उल्लेख है, जिसे उम्मीदवारों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भरना होगा. यह अवसर Job Identification Number 33001 के नाम से सूचीबद्ध है और इसकी लोकेशन Home-Based बताई गई है.

आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वैकेंसी में योग्यता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी पढ़नी चाहिए. साथ ही, नौकरी या चयन दिलाने के नाम पर किसी व्यक्ति या एजेंसी को पैसे देने से बचें.