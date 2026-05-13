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Indian Army School: बच्चे को बनाना है सेना का अफसर, तो यहां कराएं दाखिला, ऐसे मिलता है एडमिशन

Indian Army School: हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा अनुशासन और बेहतरीन शिक्षा के साथ उज्ज्वल भविष्य बनाए. ऐसे ही एक स्कूल के बारे में बता रहे हैं, जहां से पढ़ाई करने पर सेना में अधिकारी बनना लगभग तय माना जाता है.

By: Munna Verma | Published: May 13, 2026 3:53:58 PM IST

Indian Army School: यहां से पढ़ाई करने पर सेना में बन सकते हैं अधिकारी
Indian Army School: यहां से पढ़ाई करने पर सेना में बन सकते हैं अधिकारी


Indian Army School: अक्सर माता-पिता अपने बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं. वे ऐसे स्कूल की तलाश करते हैं, जहां पढ़ाई के साथ अनुशासन, नेतृत्व और करियर की मजबूत नींव भी तैयार हो सके. अगर आपका सपना भी अपने बच्चे को भारतीय सेना में अधिकारी बनते देखने का है, तो मणिपुर का सैनिक स्कूल इम्फाल एक शानदार उदाहरण बनकर सामने आया है.

इस प्रतिष्ठित स्कूल ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्ट परंपरा को साबित करते हुए बड़ा मुकाम हासिल किया है. साल 2026 में यहां के 15 कैडेटों ने UPSC द्वारा आयोजित NDA/NA परीक्षा (II) को सफलतापूर्वक पास कर भारतीय सशस्त्र बलों में अधिकारी बनने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया है.

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NDA परीक्षा में सैनिक स्कूल इम्फाल की बड़ी उपलब्धि

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) और नौसेना अकादमी (NA) परीक्षा देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गिनी जाती है. हर साल लाखों छात्र इसमें शामिल होते हैं, लेकिन चुनिंदा अभ्यर्थियों को ही सफलता मिल पाती है.
ऐसे में सैनिक स्कूल इम्फाल के 15 छात्रों का एक साथ चयन होना न केवल स्कूल बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए गर्व की बात है. यह सफलता स्कूल के अनुशासित माहौल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण को दर्शाती है.

अनुशासन और नेतृत्व ने दिलाई सफलता

स्कूल के प्रधानाचार्य कर्नल ए. राजीव के नेतृत्व में कैडेटों को पढ़ाई के साथ-साथ नेतृत्व क्षमता, शारीरिक फिटनेस और मानसिक मजबूती पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया. यही वजह है कि छात्रों ने कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच शानदार प्रदर्शन किया. सैनिक स्कूलों का मुख्य उद्देश्य छात्रों को केवल अकादमिक शिक्षा देना नहीं, बल्कि उन्हें जिम्मेदार नागरिक और भविष्य का सैन्य नेता बनाना भी है. सैनिक स्कूल इम्फाल इसी सोच के साथ लगातार काम कर रहा है.

पूर्वोत्तर भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा

इन 15 कैडेटों की सफलता पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है. इससे यह साबित होता है कि सही मार्गदर्शन, मेहनत और समर्पण के दम पर किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है. आज के समय में जहां युवा अलग-अलग करियर विकल्प तलाश रहे हैं, वहीं भारतीय सेना में अधिकारी बनना सम्मान और देशसेवा दोनों का अवसर देता है. सैनिक स्कूल इम्फाल छात्रों को इसी दिशा में तैयार कर रहा है.

अब आगे होगी SSB चयन प्रक्रिया

NDA लिखित परीक्षा पास करने के बाद अब इन छात्रों को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (SSB) इंटरव्यू प्रक्रिया से गुजरना होगा. इस दौरान उनकी नेतृत्व क्षमता, मानसिक मजबूती, व्यक्तित्व और शारीरिक फिटनेस का परीक्षण किया जाएगा. अगर वे इस चरण को भी सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं, तो भारतीय सेना में अधिकारी बनने का उनका सपना सच हो जाएगा.

ऐसे मिलता है दाखिला

Sainik School Imphal में एडमिशन लेने के लिए छात्रों को All India Sainik Schools Entrance Examination (AISSEE) पास करना होता है. यह परीक्षा National Testing Agency (NTA) द्वारा आयोजित की जाती है.

कौन-कौन कर सकता है आवेदन?
कक्षा 6 प्रवेश: छात्र की आयु 31 मार्च 2026 तक 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए. लड़के और लड़कियां दोनों आवेदन कर सकते हैं.
कक्षा 9 प्रवेश: आयु 13 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वर्तमान नियमों के अनुसार यहां Class 9 में मुख्य रूप से लड़कों को प्रवेश दिया जाता है.

Tags: Army OfficerIndian ArmySainik School
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