आर्मी के इस कॉलेज में एडमिशन मिलते ही बदल सकती है आपके बच्चे की जिंदगी, ऐसे मिलेगा दाखिला

Indian Army School: अगर आपका सपना डॉक्टर बनने के साथ-साथ देश की सेवा करना भी है, तो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज (AFMC), पुणे आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है. भारत के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में शामिल AFMC न केवल उच्च गुणवत्ता वाली MBBS शिक्षा प्रदान करता है, बल्कि सफल छात्रों को भारतीय सशस्त्र बलों में मेडिकल ऑफिसर के रूप में करियर बनाने का अवसर भी देता है.

हर साल देशभर से हजारों छात्र AFMC में प्रवेश पाने का सपना देखते हैं. हालांकि यहां दाखिला बेहद प्रतिस्पर्धी होता है, लेकिन सही तैयारी और बेहतर प्रदर्शन के दम पर यह सपना पूरा किया जा सकता है.

AFMC में एडमिशन के लिए क्या है योग्यता?

AFMC के MBBS कार्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले NEET-UG परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है. केवल परीक्षा पास करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि निर्धारित कट-ऑफ अंक हासिल करना भी आवश्यक है. इसके अलावा अभ्यर्थी को राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश नियमों के अनुसार आयु और शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होती है. सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि उम्मीदवार भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा निर्धारित मेडिकल फिटनेस मानकों पर भी खरा उतरे.

AFMC की चयन प्रक्रिया कैसे होती है?

AFMC में प्रवेश केवल NEET स्कोर के आधार पर नहीं होता. चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाती है. सबसे पहले उम्मीदवार NEET-UG में सफल होने के बाद काउंसलिंग के दौरान AFMC को अपनी पसंद के रूप में चुनते हैं. इसके बाद योग्य अभ्यर्थियों को अतिरिक्त स्क्रीनिंग प्रक्रिया के लिए बुलाया जाता है.

इस स्क्रीनिंग में अंग्रेज़ी भाषा, समझ, तर्क और विवेचना की परीक्षा (ToELR), मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन परीक्षा (PAT) और पर्सनल इंटरव्यू जैसे चरण शामिल हो सकते हैं. अंतिम चयन उम्मीदवार के NEET प्रदर्शन, स्क्रीनिंग में प्राप्त अंकों और मेडिकल फिटनेस के आधार पर किया जाता है.

MBBS के बाद मिलता है शानदार करियर

AFMC में पढ़ाई करने वाले छात्रों को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ व्यावहारिक और क्लिनिकल प्रशिक्षण दिया जाता है. कम शुल्क में उच्च स्तर की मेडिकल शिक्षा इस संस्थान की बड़ी विशेषता है. MBBS और निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद योग्य छात्र भारतीय सेना, नौसेना या वायु सेना में मेडिकल ऑफिसर के रूप में कमीशन प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि नियुक्ति उस समय लागू सेवा नियमों और कमीशनिंग नीति के अनुसार होती है.

AFMC क्यों है खास?

AFMC केवल एक मेडिकल कॉलेज नहीं, बल्कि अनुशासन, नेतृत्व और सेवा भावना का केंद्र भी है. यहां छात्रों को आधुनिक चिकित्सा शिक्षा के साथ सैन्य जीवन की कार्यशैली से भी परिचित कराया जाता है.

AFMC की प्रमुख खूबियां:

उच्च गुणवत्ता वाली मेडिकल शिक्षा और बेहतरीन क्लिनिकल एक्सपोजर.

भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना में डॉक्टर के रूप में करियर का अवसर.

अत्याधुनिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुशासित प्रशिक्षण वातावरण.

मजबूत एलुमनाई नेटवर्क और मिलिट्री मेडिसिन में उत्कृष्ट करियर संभावनाएं.

देश सेवा और मेडिकल करियर का बेहतरीन संगम

जो छात्र डॉक्टर बनने के साथ राष्ट्र सेवा का सपना देखते हैं, उनके लिए AFMC एक अनूठा मंच प्रदान करता है. यहां प्रवेश पाने के लिए NEET-UG में उत्कृष्ट प्रदर्शन, मानसिक और शारीरिक फिटनेस तथा चयन प्रक्रिया के सभी चरणों में सफलता आवश्यक है.

अगर आप एक ऐसा करियर चाहते हैं जिसमें सम्मान, जिम्मेदारी, उत्कृष्ट मेडिकल शिक्षा और देश सेवा का अवसर एक साथ मिले, तो AFMC Admission 2026 आपके लिए एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है. सही रणनीति, कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ आप भी भारतीय सशस्त्र बलों के गौरवशाली मेडिकल कॉर्प्स का हिस्सा बन सकते हैं.

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