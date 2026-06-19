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India Education System: इस करोड़पति ने युवाओं को दे दी बड़ी नसीहत, बोले-“12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दो क्योंकि…

India Education System: भारत में सबसे ज़्यादा कमाने वाले शायद ग्रेजुएट नहीं, बल्कि वे लोग हैं जो 12वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं. यह बात मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और CIO सौरभ मुखर्जी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कही.

By: Heena Khan | Published: June 19, 2026 12:21:38 PM IST

Saurabh mukherjea Statement
Saurabh mukherjea Statement


India Education System: भारत में सबसे ज़्यादा कमाने वाले शायद ग्रेजुएट नहीं, बल्कि वे लोग हैं जो 12वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं. यह बात मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और CIO सौरभ मुखर्जी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कही. उन्होंने सवाल उठाया कि भारत का एजुकेशन सिस्टम नौकरी की दुनिया में कदम रखने वाले युवाओं को क्या वैल्यू दे रहा है. मुखर्जी ने साफ तौर पर कहा कि भारत का एजुकेशन मॉडल अभी भी “रट्टा मारने” या जैसा उन्होंने कहा, “रट्टा मारो और एग्जाम में उगल दो” पर आधारित है. उनके मुताबिक, यह तरीका स्टूडेंट्स को AI, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बायोटेक, क्लीन टेक और एडवांस्ड साइंस वाली दुनिया के लिए तैयार नहीं कर रहा है.

30-40% ग्रेजुएट हैं बेरोजगार 

मुखर्जी ने कहा, “AI को छोड़िए, हम डेटा में ही यह देख सकते हैं.” उन्होंने तर्क दिया कि भारत में ग्रेजुएट बेरोज़गारी के आंकड़े समस्या की गंभीरता को दिखाते हैं. उन्होंने कहा, “कॉलेज से निकलने वाले हर 100 ग्रेजुएट में से सिर्फ़ तीन को ही ग्रेजुएशन वाले साल में नौकरी मिलती है.” उन्होंने आगे कहा कि ग्रेजुएट लोगों में बेरोज़गारी की दर लगभग 30-40% है, जबकि अनपढ़ लोगों में यह दर लगभग 3% है. मुखर्जी ने कहा, “भारत में यूनिवर्सिटी न जाना ही बेहतर है.” उन्होंने यूनिवर्सिटी सिस्टम को स्किल-बिल्डिंग के बजाय “रट्टाफिकेशन” का प्रोसेस बताया.

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कैसा है भारत का स्कूल सिस्टम 

उन्होंने तर्क दिया कि समस्या कॉलेज से पहले ही शुरू हो जाती है. उन्होंने कहा, “आपके स्कूल के साल भी सोचने-समझने में नहीं बीतते. स्कूल सिस्टम भी रट्टा मारने और उगलने पर ही फ़ोकस करता है.” मुखर्जी के मुताबिक, नतीजा यह है कि भारत नए और अहम सेक्टर में क्षमता बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है. उन्होंने कहा, “न तो हम AI में हैं, न EV में, न बायोटेक में, और न ही क्लीन टेक में.”

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Tags: 12th classeducationsaurabh mukherjea
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